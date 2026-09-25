Cuando el tango se lleva en la sangre: Bahía Blanca palpita la 16ª edición del Festival Carlos Di Sarli

Hay momentos en que las ciudades detienen su ritmo habitual para mirarse al espejo de su propia historia. Eso sucedió en el mítico Café Histórico, donde el aire se impregnó de nostalgia, orgullo y pertenencia durante la presentación oficial de la 16ª edición del Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli. Del 26 de septiembre al 4 de octubre, las calles bahienses no solo serán el epicentro del 2x4, sino el escenario de un reencuentro profundamente arraigado con nuestra identidad musical.



La presentación, que contó con las palabras de Natalia Martirena (directora del Instituto Cultural), Karina Sánchez (directora de Turismo), el apasionado director del festival José Valle, y la emblemática cantante Gaby, tuvo su instante más mágico y conmovedor en la voz de la pequeña Rosario Ciarfera. Cuando sus acordes y su interpretación de "María de Buenos Aires" rompieron el silencio de la sala, las lágrimas y la piel de gallina de los presentes confirmaron lo que este festival verdaderamente representa: el tango en Bahía Blanca no es pasado, es un fuego vivo que se hereda y se cuida con el alma.



Hay pasiones que no se improvisan; se construyen con los años, el estudio y un profundo amor por las raíces. Detrás de cada compás que volverá a sonar en la ciudad se encuentra la mirada experta y el corazón de José Valle. Escritor, gestor cultural de raza y miembro de la Academia Nacional del Tango, Valle ha dedicado su vida a proteger y difundir la memoria de la música ciudadana. Su vasta experiencia y su sensibilidad son el motor que transforma este festival en un viaje emocional, garantizando que el legado de "El Señor del Tango" se mantenga intacto, vibrante y más vigente que nunca en el suelo bahiense.



Este año el homenaje a "El Señor del Tango" adquiere un tinte aún más conmovedor al estar integrado enteramente por más de 250 artistas locales. Es nuestra gente, nuestros músicos, bailarines y poetas quienes sostendrán la bandera de una herencia cultural gigante a lo largo de nueve noches inolvidables. Respaldado por el máximo reconocimiento de Interés Cultural a nivel nacional, provincial y municipal, el festival promete ser un abrazo colectivo a nuestra propia historia, demostrando que la música ciudadana sigue viva en cada rincón, en cada milonga, y en el corazón de cada bahiense.



Cronograma Completo de Actividades



Sábado 26 de Septiembre

19:30 hs | Café Bar Miravalles (Av. Cerri 777): Espectáculo musical "De qué podemos hablar" con Ángeles Crettón, el Taller de Canto del Centro de Jubilados La Amistad y Gaby “La voz sensual del tango”. Incluye la charla sobre “Turismo, cultura y patrimonio” a cargo de la Lic. Karina Sánchez. Entrada libre y gratuita.



Domingo 27 de Septiembre

11:00 hs | Plaza de Villa Mitre: "En un beso la vida". Reposición del código QR de la Ruta del Tango y milonga callejera con las actuaciones del Coro Santa Cecilia y el Grupo de Baile Barrio de Tango. Entrada libre y gratuita.



Lunes 28 de Septiembre

20:00 hs | Café Histórico (Av. Colón 602): Clase para bailarines avanzados.

21:30 hs | Café Histórico (Av. Colón 602): "Milonguero viejo" con Gustavo Rodríguez, Laura Borelli, Armando Barsellini y Cecilia Loréfice. Requiere reserva previa al 291-156491449.



Martes 29 de Septiembre

19:00 hs | Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560): Apertura Oficial de la 16ª edición. Presentación del Taller de Canto del Centro de Jubilados de Vista Alegre, Silvana Andrea León, y los niños Rosario Ciarfera y Lucio Aman. Entrega de distinción a la trayectoria a Andrea Guerras. Salida del Bus Turístico pasando por la posta del Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel. Entrada libre y gratuita.



Miércoles 30 de Septiembre

19:30 hs | SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping: Charla didáctico-musical "Dos amigos. Don Osvaldo y el Señor del Tango" por José Valle y Gaby. Salida del Bus turístico (Turismo a lo grande) y actuación especial de Brisa Rulli. Entrada libre y gratuita.

21:30 hs | Café Histórico (Av. Colón 602): "Otra vez carnaval" con el Taller de Canto del Centro de Jubilados de KM5 y la comediante Flavia Majluf. Reservas al 291-156491449.

Jueves 1 de Octubre

21:30 hs | Café Histórico (Av. Colón 602): "Nido gaucho" con Rosana Soler, Pablo Gibelli, Malena Ruppel y Jorge Vignales. Reservas al 291-156491449.

Viernes 2 de Octubre

21:30 hs | Café Histórico (Av. Colón 602): Comedia musical "Ada y la Piaf" protagonizada por Gaby y Patricia Régoli. Reservas al 291-156491449.

Sábado 3 de Octubre

21:30 hs | Café Histórico (Av. Colón 602): "Esta Noche de Luna". Gran gala con las actuaciones de las destacadas figuras Nora Roca y Víctor Volpe. Reservas al 291-156491449.

Domingo 4 de Octubre

11:00 hs | Cementerio Municipal: Cierre del festival con una emotiva ofrenda floral en el espacio donde descansan los padres del maestro Carlos Di Sarli, perpetuando el legado de "El Señor del Tango".