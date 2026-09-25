Preventiva para Del Valle: "Es un alivio, pero todavía queda una lucha muy grande"

Yamila Segovia, abogada y familiar de la víctima de Alberto Martín Del Valle, se refirió a la prisión preventiva dictada contra el hombre que permaneció prófugo durante casi 15 años y aseguró que la resolución representa un alivio para la familia, aunque advirtió que todavía queda pendiente la principal disputa judicial.

"Estamos contentos. Si bien no es una victoria completa, todavía nos queda una lucha muy grande por delante", dijo durante una entrevista con La Peña de Homero, programa emitido por La Brújula 24.

Tal como informó esta redacción, la Justicia convirtió en prisión preventiva la detención de Del Valle en la causa por incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Esa medida garantiza que continuará detenido mientras avanza ese expediente. En paralelo, la familia mantiene la apelación contra la resolución que declaró prescripta la causa por abuso sexual.

"Es un poquito de alivio, una sensación que trae algo de tranquilidad a todo este revuelo", sostuvo Segovia. Según mencionó, la incertidumbre sobre la posibilidad de que Del Valle recuperara la libertad había generado una situación de permanente preocupación en su entorno familiar.

La abogada confirmó que la discusión por la prescripción quedó ahora en manos de la Cámara de Bahía Blanca. "Consideramos que hay elementos para que se siga la acción penal", señaló sobre los argumentos presentados para revertir la decisión judicial.

Del Valle fue detenido en agosto en Florencio Varela después de permanecer prófugo durante casi 15 años. Su captura se produjo luego de una extensa búsqueda impulsada también por la familia de la víctima, que durante años reclamó avances en la causa.

Segovia también se refirió al proyecto conocido como Ley Segovia, que busca modificar el régimen de prescripción para impedir que una persona acusada pueda beneficiarse judicialmente del paso del tiempo mientras permanece prófuga.

"El proyecto está tomando cada vez más repercusión", afirmó. Según explicó, la iniciativa pretende complementar los avances legislativos existentes en materia de delitos contra la integridad sexual y contemplar específicamente qué ocurre cuando un acusado se fuga y permanece durante años fuera del alcance de la Justicia.

"Detrás de cada expediente hay familias, hay víctimas, que son años y años esperando justicia", remarcó. Además, aseguró que mantuvo contactos con diputados y senadores que manifestaron su respaldo a la iniciativa y señaló que el próximo objetivo es lograr su tratamiento en comisión.

Segovia, quien además de abogada es docente de nivel inicial, sostuvo que continuará acompañando el reclamo de su familia. "Esta causa no la vamos a dejar y la vamos a seguir hasta la última instancia", afirmó.

Sobre la causa que actualmente mantiene detenido a Del Valle, pidió no minimizar el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. "Abandonar a cuatro menores también es grave y tiene consecuencias", expresó, y remarcó el impacto que ese tipo de situaciones provoca sobre los hijos y sobre el progenitor que queda a cargo de ellos.

Finalmente, Segovia destacó la importancia de la Educación Sexual Integral en las escuelas, especialmente como herramienta para las infancias. "La ESI es un derecho. No depende de la opinión de nadie y es sumamente importante que esté en las aulas", concluyó.