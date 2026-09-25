Fiesta del Cubanito: así estará el clima durante el fin de semana

Bahía Blanca tendrá un sábado con buenas condiciones meteorológicas para el inicio de la Fiesta del Cubanito, aunque el panorama cambiará durante el domingo con la llegada de lluvias y chaparrones aislados. Así lo anticipó Leonardo De Benedictis en su habitual informe para La Brújula 24.

Para lo que resta de este viernes se mantendrá el tiempo estable, con algunas nubes y temperaturas cercanas a los 14 y 15 grados hacia el cierre de la jornada.

El sábado continuará con condiciones favorables y cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima se ubicará entre los 18 y 19 grados, mientras que el viento soplará entre los 20 y 25 kilómetros por hora.

Sin embargo, con el correr de las horas aumentarán la nubosidad y la humedad. Hacia la noche comenzará a observarse una mayor inestabilidad, aunque por el momento no se esperan precipitaciones durante esa jornada.

El cambio más marcado llegará el domingo. De Benedictis anticipó lluvias y chaparrones aislados, con períodos de mejoras temporarias. La inestabilidad se mantendrá durante buena parte del día y limitará el ascenso de la temperatura.

Las máximas se ubicarán entre los 17 y 18 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad y podría alcanzar velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, sin las ráfagas fuertes registradas a comienzos de la semana.

El escenario también alcanzará a distintos puntos de la región, entre ellos Monte Hermoso y Sierra de la Ventana. De esta manera, el sábado aparece como la jornada con mejores condiciones para las actividades al aire libre, mientras que el domingo estará condicionado por la inestabilidad.