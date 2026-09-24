Dos detenidos durante un operativo policial: tenían pedido de captura por robo

Dos hombres que eran requeridos por la Justicia fueron detenidos este jueves por la tarde durante un nuevo operativo desplegado en el macrocentro de Bahía Blanca.

El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 20 en el sector de Brown y Estados Unidos y estuvo a cargo del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, con la colaboración del Escuadrón de Caballería y personal motorizado de la Policía Local.

Uno de los detenidos fue identificado como Marco Antonio Ríos, de 38 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activo solicitado por la Fiscalía N° 14 en una causa por robo agravado.

En el mismo retén fue arrestado Agustín Ibarra, de 25 años, quien registraba un comparendo compulsivo dispuesto hace tres meses por el Juzgado Correccional N° 1 de Bahía Blanca, en el marco de una investigación por hurto agravado por escalamiento.

Según informó la Policía, ambos registran antecedentes por delitos contra la propiedad.

En el operativo también participó personal de Control de Tránsito Urbano (CTU), que secuestró varios vehículos por diferentes infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.