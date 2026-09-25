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Zona fría: Kicillof advirtió por el impacto de los cambios que afectan a Bahía y otros municipios
Cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno nacional y lamentó la pérdida de los descuentos en las tarifas de gas.
Bahía Blanca aparece entre los distritos bonaerenses alcanzados por la modificación del régimen de Zona Fría que impulsa el Gobierno nacional, una medida que volvió a generar críticas del gobernador Axel Kicillof por el impacto que tendría sobre las facturas de gas.
El mandatario provincial cuestionó la decisión y sostuvo que numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires podrían perder los descuentos vigentes. “Es un Gobierno que extorsiona: saca Zona Fría y les ofrece Zona Cálida”, afirmó luego del tratamiento de la iniciativa en el Senado.
Bahía Blanca había sido incorporada al régimen ampliado por la Ley 27.637, que estableció reducciones de entre el 30% y el 50% sobre los componentes de la tarifa de gas para las zonas beneficiadas. La eventual eliminación de esa ampliación dejaría a los usuarios locales fuera de ese esquema diferencial.
🕔AHORA | #MinutoUno con @Gatosylvestre— C5N (@C5N) September 24, 2026
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💬"Este Gobierno trabaja a base de extorsión"
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La situación ya había generado preocupación en el Concejo Deliberante bahiense, que durante 2025 aprobó distintas resoluciones para reclamar la continuidad del beneficio. En esos pronunciamientos se advirtió que la quita tendría un impacto directo sobre los hogares de la ciudad, en un contexto económico complejo y luego de las consecuencias provocadas por los temporales que afectaron al distrito.
Kicillof aseguró además que varios intendentes bonaerenses le manifestaron su preocupación por el alcance de los cambios y reclamó explicaciones a los legisladores que acompañaron la iniciativa. Según planteó, la modificación se suma a los aumentos registrados en los servicios públicos y profundiza la presión sobre familias, comercios y sectores productivos.
El gobernador también vinculó la discusión con la relación entre la Nación y las provincias. En ese sentido, acusó al Ejecutivo de utilizar recursos y beneficios como herramienta de negociación política y cuestionó la política tarifaria implementada por la administración de Javier Milei.
El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 con el objetivo de incorporar localidades donde las bajas temperaturas generan un mayor consumo de gas. En Bahía Blanca, el beneficio alcanza actualmente a usuarios residenciales incluidos dentro de ese esquema, por lo que una modificación legislativa podría traducirse en una reducción o eliminación de los descuentos que hoy aparecen en las facturas.
La discusión continuará ahora en el Congreso, donde deberá definirse el alcance definitivo de la reforma y qué distritos conservarán el beneficio. Para Bahía Blanca, el resultado será clave por su incidencia directa sobre el costo del servicio de gas para miles de hogares.
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