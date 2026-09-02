Trasladan a Del Valle desde la comisaría de Pringles a la cárcel de Saavedra

Alberto Martín Del Valle fue trasladado desde la comisaría de Coronel Pringles a la Unidad Penal de Saavedra, donde continuará detenido mientras avanza la causa que se le sigue por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El movimiento pone fin a varios días de permanencia en la dependencia policial pringlense, donde había quedado alojado después de que por razones de seguridad se suspendiera el operativo que originalmente contemplaba llevarlo hasta Bahía Blanca para completar su identificación.

La decisión tiene una particularidad: pocos días después de su captura, Del Valle había solicitado que, si finalmente era enviado a una cárcel, fuera alojado cerca de sus actuales vínculos familiares en el Gran Buenos Aires. En ese planteo había manifestado expresamente que no quería ser derivado ni a Villa Floresta ni a Saavedra.

La Justicia llevaba varios días intentando encontrarle un alojamiento definitivo. Como informó La Brújula 24, las Unidades Penales Nº23, 24, 42 y 31 habían descartado recibirlo debido a que no alojaban detenidos que todavía no contaran con prisión preventiva. Ante esa situación se había solicitado al Servicio Penitenciario Bonaerense un cupo con carácter urgente.

La permanencia en la comisaría de Pringles comenzaba además a generar dificultades, ya que se trata de una dependencia policial y no de un establecimiento preparado para alojamientos prolongados. El domingo pasado, familiares de la víctima, abogados y vecinos realizaron una manifestación frente al edificio para acompañar el reclamo de la familia.

Del Valle, de 56 años, fue detenido el 23 de agosto en Florencio Varela después de permanecer prófugo durante casi 15 años. Sobre él pesaba un pedido de captura relacionado con una causa iniciada en Puan por el abuso sexual de su hijastra, que tenía 11 años, y por una tentativa de aborto.

Sin embargo, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró posteriormente extinguida por prescripción la acción penal por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y dispuso su sobreseimiento respecto de esos hechos. Esa resolución no significó su liberación, ya que continúa abierta otra investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en la que se le atribuyen cuatro hechos en concurso real.

Con su ingreso a la cárcel de Saavedra queda resuelta, al menos por el momento, una de las cuestiones que permanecían pendientes desde su captura: el lugar donde continuará privado de su libertad mientras se define su situación en la causa que todavía permanece vigente.