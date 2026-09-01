Una bahiense recibió el "Nobel" de Astrofísica por reconstruir la historia de la Vía Láctea

Amina Helmi, nacida en Bahía Blanca y formada en la Universidad Nacional de La Plata, se convirtió en la primera argentina en recibir el Premio Kavli en Astrofísica, considerado uno de los reconocimientos científicos más importantes del mundo y comparado habitualmente con el Nobel.

La investigadora compartió la distinción con Vasily Belokurov, de la Universidad de Cambridge, y Rodrigo Ibata, de la Universidad de Estrasburgo. Los tres fueron reconocidos por sus aportes para comprender cómo se formó la Vía Láctea a partir de antiguas colisiones y fusiones con otras galaxias.

“Es increíble estar acá”, expresó Helmi desde Oslo, donde se desarrolla la ceremonia de premiación. La científica destacó la dimensión del reconocimiento: “Como no hay Nobel de Astrofísica, esto es lo máximo a lo que se puede llegar”.

Helmi estudió Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y tuvo uno de sus primeros acercamientos profesionales a la especialidad durante su paso por el Planetario de Buenos Aires. En 2001, cuando tenía 31 años, dejó la Argentina y desde entonces desarrolla su carrera en los Países Bajos. Estudió hasta la secundaria en Bahía.

Actualmente es investigadora de la Universidad de Groningen y se especializa en lo que suele denominarse “arqueología galáctica”: el análisis de estrellas y estructuras antiguas que permiten reconstruir acontecimientos ocurridos hace miles de millones de años.

Según explicó el comité del Kavli, fue distinguida por “descubrir la evidencia fósil de cómo se construyó la Vía Láctea”. Sus investigaciones demostraron que nuestra galaxia conserva rastros de otras estructuras que fueron absorbidas durante enormes colisiones cósmicas.

El trabajo permitió modificar la mirada tradicional sobre la evolución galáctica y mostrar que la Vía Láctea atravesó una historia marcada por fusiones y capturas gravitatorias, un proceso que algunos especialistas describen como “canibalismo galáctico”.

Además, Helmi investiga la materia oscura, uno de los grandes interrogantes de la astrofísica moderna.

Los premios Kavli fueron creados en 2008 y reconocen avances extraordinarios en astrofísica, nanociencias y neurociencias. Cada categoría recibe además un premio equivalente a un millón de dólares.

Con información de La Nación