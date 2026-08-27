A Del Valle no lo quieren en las cárceles: 4 rechazaron recibirlo

La situación de Alberto Del Valle sumó hoy un nuevo capítulo: cuatro unidades penitenciarias quedaron descartadas para recibirlo y la Justicia ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense que consiga con carácter urgente un lugar donde pueda ser trasladado.

Según información a la que accedió La Brújula 24, la Dirección de Asistencia y Tratamiento del SPB informó al Poder Judicial que las Unidades Penales N°23, 24, 42 y 31 no alojan detenidos que no cuenten con prisión preventiva.

Es decir, la negativa no está vinculada específicamente con Del Valle, sino con su actual situación procesal: todavía no tiene dictada la prisión preventiva, por lo que esos establecimientos no pueden recibirlo.

Ante ese escenario, se ordenó a la Dirección correspondiente que otorgue de manera urgente un cupo para Del Valle en “la unidad penal habilitada para recibir detenidos sin prisión preventiva más cercana a la localidad de Florencio Varela” y que se concrete inmediatamente su traslado.

Mientras tanto, el acusado continúa alojado en la comisaría de Coronel Pringles, adonde fue llevado desde la DDI de Dolores. La permanencia allí se extiende mientras se intenta resolver un alojamiento definitivo y, según pudo saber este medio, la situación ya genera dificultades porque se trata de una dependencia policial y no de una unidad preparada para una estadía prolongada.

La novedad aparece un día después de que La Brújula 24 revelara que Del Valle había realizado distintos pedidos relacionados con su detención: solicitó permanecer aislado de otros presos y, en caso de ingresar al sistema penitenciario, ser alojado cerca de los familiares que tiene actualmente en el Gran Buenos Aires.

Su futuro inmediato dependerá, además, de las definiciones judiciales que se esperan para los próximos días.

Por un lado, deberá resolverse la discusión en torno a la prescripción de la causa por abuso sexual. La defensa sostiene que el expediente se encuentra prescripto y busca su liberación, mientras esa cuestión todavía debe atravesar las instancias judiciales correspondientes.

Paralelamente, continúa vigente el proceso que se le sigue por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, otro expediente que podría incidir directamente sobre la continuidad de su detención.

Del Valle, de 56 años, fue capturado el domingo 23 de agosto en Florencio Varela luego de permanecer prófugo durante casi 15 años. Ahora, además de la discusión sobre las causas que enfrenta, la Justicia busca resolver un problema más inmediato: dónde alojarlo.