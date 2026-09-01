La reparación de El Cholo tiene fecha: cuándo comenzarán los trabajos

La anunciada intervención del Municipio sobre el deteriorado tramo de la Ruta Nacional 33, en el sector de El Cholo, ya tiene un cronograma definido: la apertura de ofertas será el próximo 21 de septiembre y los trabajos podrían comenzar entre fines del mes de octubre y principios de noviembre. Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, durante una entrevista en el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24.

El funcionario explicó que el intendente Federico Susbielles ya firmó el llamado a licitación y que la convocatoria será publicada el viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial. Luego de la apertura de sobres iniciará el proceso administrativo para definir la empresa adjudicataria, instancia que podría extenderse algunas semanas ante eventuales impugnaciones o trámites propios de la licitación.

“Estimamos que la adjudicación va a ser en el transcurso de octubre y la idea es comenzar lo antes posible. Sobre fines de octubre o principios de noviembre ya estaríamos interviniendo en el sector”, detalló Trankels.

La obra tendrá un plazo estimado de seis meses y abarcará unos siete kilómetros de la actual Ruta Nacional 33, desde la intersección con la Ruta 3, en el cruce del Cholo, hasta la rotonda de Bosque Alto, sin incluirla.

Los trabajos estarán destinados principalmente a recuperar la transitabilidad de una traza que presenta un fuerte deterioro. Según detalló Trankels, se harán tareas de bacheo en algunos sectores, mientras que en otros será necesario fresar y reconstruir completamente la carpeta asfáltica. Además, en los puntos donde actualmente existen desvíos de tierra se construirá la base y posteriormente se colocará pavimento.

El funcionario aclaró que no habrá un rediseño de la traza ni se construirán nuevas rotondas debido a que se trata de una intervención provisoria mientras sigue pendiente la finalización del proyecto definitivo del Paso Urbano. “Todo esto va a ir a demolición el día que se termine la obra del Cholo, pero sí se van a construir las carpetas asfálticas necesarias para mejorar la transitabilidad”, explicó.

La Ruta 33 permanece bajo jurisdicción nacional, por lo que el Municipio debió obtener previamente una autorización de Vialidad Nacional para intervenir.

Según Trankels, la decisión municipal avanzó luego de comprobar que Nación no tenía contemplada una inversión para recuperar ese tramo. “Primero se pidió que Vialidad hiciera la obra. Ante la imposibilidad de hacerla, el intendente decidió pedir que nos dejaran intervenir”, sostuvo.

El secretario también se refirió al estado de la Ruta 33 en dirección a Tornquist y recordó que parte de la obra de transformación en autopista quedó paralizada con aproximadamente un 60% de avance. “Hay obra pública básica que no se puede abandonar porque le hace un daño terrible a Bahía Blanca y, en este caso, también a toda la región”, señaló.

Por otra parte, Trankels adelantó que esta semana volverá a habilitarse el tránsito en el sector de Sixto Laspiur donde se desarrollan trabajos sobre el puente del Canal Maldonado. El corte había sido dispuesto para permitir tareas sobre las barandas y garantizar la seguridad de los operarios.