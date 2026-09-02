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Choque frontal en la Ruta 33: tres militares sufren heridas
Ocurrió en el kilómetro 45. Involucró a una camioneta del Ejército y un camión. Los lesionados fueron trasladados al hospital de Tornquist.
Tres integrantes del Ejército Argentino resultaron heridos este miércoles tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción de Tornquist.
El siniestro involucró a una camioneta Ford perteneciente al Ejército, que procedía de Santa Rosa, La Pampa, y a un camión Scania conducido por un hombre de 37 años oriundo de Salliqueló, quien resultó ileso.
Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes del vehículo militar debieron ser trasladados al Hospital de Tornquist para ser evaluados. Según la información oficial, hasta el momento ninguno de ellos presenta heridas de gravedad.
Uno de los lesionados fue identificado como el teniente coronel Jorge Wahnish, quien manifestó dolor en una rodilla. También fue asistido el cabo primero Marcos Villanueva, que presentaba mareos y distintas dolencias producto del impacto.
El tercer integrante del Ejército, cuya identidad todavía no fue confirmada, sufrió golpes y dolor en una pierna.
En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial y Policía de Seguridad, además de Bomberos y Policía Científica. Las causas de la colisión son materia de investigación.
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