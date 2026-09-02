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La primera imagen del traslado de Del Valle a la cárcel de Saavedra
Fue retirado de la comisaría de Pringles y subido al patrullero. Seguirá detenido por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Se conoció la primera imagen del traslado de Alberto Martín Del Valle desde la comisaría de Coronel Pringles hacia la Unidad Penal de Saavedra, donde continuará alojado mientras avanza la causa que todavía lo mantiene privado de su libertad.
El operativo se concretó este miércoles, después de varios días en los que Del Valle permaneció detenido en la dependencia policial pringlense a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense definiera un lugar para su alojamiento.
La imagen muestra uno de los momentos del procedimiento mediante el cual fue retirado de la comisaría para iniciar el viaje hacia Saavedra, poniendo fin a una estadía que había comenzado tras su captura el pasado 23 de agosto en Florencio Varela.
El destino tiene además una particularidad: luego de ser detenido, Del Valle había solicitado expresamente no ser alojado en las cárceles de Villa Floresta ni de Saavedra y había pedido permanecer en una unidad cercana al Gran Buenos Aires, donde actualmente se encuentran sus vínculos familiares.
Su alojamiento definitivo venía generando dificultades. Distintas unidades penitenciarias habían rechazado recibirlo debido a su situación procesal, motivo por el cual permaneció durante varios días en la comisaría de Coronel Pringles.
Del Valle había estado prófugo durante casi 15 años por una causa iniciada en Puan por abuso sexual agravado contra su hijastra y tentativa de aborto. Sin embargo, el juez de Garantías Guillermo Mércuri resolvió declarar prescripta la acción penal por esos delitos y dispuso su sobreseimiento.
Pese a esa resolución, no recuperó la libertad debido a que permanece vigente otra causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Por ese expediente estará preso ahora en la Unidad Penal de Saavedra.
La primera imagen del traslado de Del Valle a la cárcel de Saavedra
Trasladan a Del Valle desde la comisaría de Pringles a la cárcel de Saavedra
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