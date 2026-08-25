Por cuestiones de seguridad suspendieron el traslado de Del Valle a Bahía

El traslado de Alberto Martín Del Valle a Bahía fue suspendido este martes por cuestiones de seguridad y el detenido fue alojado finalmente en la comisaría de Coronel Pringles, donde se realizará el procedimiento de identificación que estaba previsto concretar en nuestra ciudad.

Del Valle estaba detenido en una dependencia policial de Castelli y el operativo contemplaba su traslado hasta la OTIP bahiense para realizar el fichaje correspondiente. Sin embargo, ante el revuelo que se había generado en inmediaciones de la Fiscalía y por razones de seguridad, se resolvió modificar el recorrido y evitar, por el momento, su llegada a la ciudad.

De esta manera, el acusado fue trasladado hasta Pringles, donde quedó alojado en la seccional policial. Allí se realizará el fichaje que originalmente estaba previsto en Bahía.

Del Valle, de 56 años, fue detenido el domingo en Florencio Varela después de permanecer prófugo casi 15 años. Está acusado en una causa iniciada en la localidad de Puan por haber abusado sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto.

Este martes por la mañana, Yamila Segovia, hermana y abogada de la víctima, habló con La Brújula 24 sobre la captura y aseguró que su objetivo es verlo sentado frente a un tribunal. “Mi sueño es ver a Del Valle condenado”, expresó después de años de búsqueda y reclamos para que la causa llegue a juicio.

Por el momento, Del Valle continuará detenido en Coronel Pringles mientras avanza el trámite judicial y se define cuál será su próximo lugar de alojamiento.