Presos de Saavedra confeccionaron tableros de ajedrez para escuelas

Personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 19 de Saavedra confeccionaron seis tableros de ajedrez con sus respectivas piezas, que serán utilizados por alumnos de escuelas primarias de esa localidad.

La iniciativa se desarrolló dentro del Taller de Ajedrez Saludable – Armado de Piezas y forma parte del proyecto “Ajedrez Educativo 2026 CEF N° 189 – Enseñando a pensar”, que busca incorporar esta disciplina como herramienta pedagógica y para el desarrollo de distintas habilidades entre los estudiantes.

Los elementos fueron entregados al Centro de Educación Física N° 189, en el marco de una propuesta de articulación institucional impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

En representación de la Unidad 19 participaron de la entrega el subdirector de Régimen, Gonzalo Scro, y la coordinadora del Área Educación y Cultura, Silvina Galbarino. Los tableros fueron recibidos por el presidente del Consejo Escolar, Luis Calzada.

Los materiales estarán destinados a clases y distintas actividades relacionadas con el ajedrez para alumnos de establecimientos educativos de nivel primario del distrito.

La actividad realizada dentro del penal se encuadra en la Ley N° 25.855, vinculada al voluntariado social y la participación solidaria, y permitió trasladar a la comunidad conocimientos y habilidades adquiridos por las personas que participaron de la fabricación.

Desde el establecimiento penitenciario señalaron que este tipo de propuestas apuntan a fomentar valores relacionados con el trabajo, la responsabilidad, la capacitación y la solidaridad, además de fortalecer la vinculación con instituciones de Saavedra.

El proyecto permitió así que una actividad desarrollada en contexto de encierro se convierta en un recurso concreto para acompañar los procesos educativos de niños y niñas de la localidad.