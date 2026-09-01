La mujer desaparecida fue localizada en Córdoba

La búsqueda de Daiana Valeria Sánchez llegó a su fin este lunes, luego de que personal de la Comisaría Sexta lograra comunicarse con la mujer y confirmara que se encuentra en la ciudad de Córdoba Capital.

La confirmación se produjo horas después de que surgiera una nueva pista que orientaba la investigación hacia aquella provincia. Los investigadores habían obtenido información que indicaba que la mujer de 36 años podría haber abordado un micro con destino a Córdoba, por lo que se realizaron distintas averiguaciones para intentar establecer su paradero.

Sánchez había sido vista por última vez el pasado 26 de agosto y la denuncia por averiguación de paradero fue radicada seis días después en la Comisaría Sexta.

Durante la búsqueda se analizaron cámaras de seguridad, posibles domicilios y contactos que permitieran reconstruir sus últimos movimientos.

Finalmente, la propia Policía confirmó que pudo mantener comunicación con Daiana y establecer que se encuentra en Córdoba Capital, por lo que quedó sin efecto el pedido de colaboración para localizarla.