Manifestación frente a la comisaría donde está alojado el violador Del Valle

Una manifestación se llevó a cabo este domingo frente a la comisaría de Coronel Pringles, donde permanece alojado Alberto Martín Del Valle, el hombre de 56 años que estuvo prófugo durante casi 15 años en el marco de una causa iniciada en Puan por abuso sexual agravado y tentativa de aborto.

Entre los presentes estuvo Yamila Segovia, abogada y hermana de la víctima, junto con otros representantes legales y personas que se acercaron para acompañar el reclamo y expresar su solidaridad.



Del Valle había sido detenido en Florencio Varela y trasladado inicialmente a una dependencia policial de Castelli. El operativo contemplaba luego su llegada a Bahía Blanca para realizar el fichaje correspondiente, pero el movimiento generado en inmediaciones de la Fiscalía y razones de seguridad llevaron a modificar el recorrido. Finalmente fue derivado a Coronel Pringles.

Su permanencia en esa comisaría se mantiene mientras la Justicia intenta conseguir un lugar definitivo para alojarlo. Según pudo saber La Brújula 24, la situación ya genera dificultades debido a que se trata de una dependencia policial y no de una unidad preparada para estadías prolongadas.



Cuatro establecimientos penitenciarios —las Unidades N°23, 24, 42 y 31— quedaron descartados porque no reciben detenidos que todavía no tengan prisión preventiva. Por ese motivo, la Justicia ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense que encuentre con urgencia una alternativa.



En paralelo, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Del Valle por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y dispuso su sobreseimiento en esos hechos. Sin embargo, el fallo dejó expresamente aclarado que esa decisión no implicaba su libertad.

Del Valle continúa detenido por otra investigación vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, donde se le atribuyen cuatro hechos en concurso real. Mientras se resuelve dónde será alojado, este domingo la protesta se trasladó hasta las puertas de la seccional de Pringles.