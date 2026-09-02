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Nace Unión Bahía: 9 de Julio y Bahiense se fusionan para jugar la Liga Nacional Femenina
El proyecto buscará representar a la ciudad en el máximo nivel del básquet femenino argentino, luego de la plaza conseguida por el elenco albiazul.
Bahía Blanca volverá a tener representación en la Liga Nacional Femenina de Básquet y lo hará a través de un proyecto conjunto entre dos instituciones históricas de la ciudad: 9 de Julio y Bahiense del Norte.
A través de un comunicado compartido por ambos clubes, se oficializó la creación de Unión Bahía, una fusión deportiva e institucional pensada para afrontar el desafío de competir en la máxima categoría nacional. La iniciativa surgió luego del ascenso conseguido por 9 de Julio por mérito deportivo.
Según se informó, tras la clasificación del equipo albiazul comenzaron las gestiones para evaluar la participación en la Liga Nacional Femenina, teniendo en cuenta los costos y la estructura necesaria para sostener un proyecto de esas características. En ese contexto apareció el acuerdo con Bahiense del Norte.
“Los clubes 9 de Julio y Bahiense del Norte queremos comunicar una decisión histórica para nuestro básquet: la unión de ambas instituciones para afrontar, de manera conjunta, el desafío de competir en la Liga Nacional de Básquet Femenina”, expresaron en el comunicado.
La idea central será representar a Bahía Blanca como ciudad, uniendo jugadoras, cuerpos técnicos, dirigentes y colaboradores bajo un mismo objetivo: que la denominada Capital del Básquet vuelva a tener presencia en el máximo nivel nacional femenino.
“Más que una fusión entre dos clubes, buscamos unir jugadoras, cuerpos técnicos, dirigentes y colaboradores con un objetivo común: que Bahía Blanca vuelva a sentirse representada en el máximo nivel nacional”, señalaron las instituciones.
El proyecto también apunta a potenciar el desarrollo del básquet femenino local y generar nuevas oportunidades para las jugadoras de la ciudad.
De esta manera, 9 de Julio y Bahiense del Norte pasarán de competir como rivales en el ámbito local a trabajar juntos en una propuesta que buscará trascender a cada club.
“Nace Unión Bahía. Bahía Blanca. Capital del Básquet. Ahora también en el máximo nivel del básquet femenino nacional”, cerró el comunicado.
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