El Juez explicó su fallo en el caso Del Valle: "Hay que despojarse de cualquier sentimiento y cumplir con la ley"

El juez de Garantías Guillermo Mércuri habló en La Brújula 24 luego de declarar extinguida la acción penal contra Alberto Martín Del Valle por los delitos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa, y explicó los fundamentos de una resolución que generó fuerte impacto.

La decisión coincidió con el criterio que previamente había sostenido la jueza Claudia Olivera: la causa principal contra Del Valle está prescripta. Sin embargo, el acusado continuará detenido, por el momento, en el marco de otra investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

“Por estos hechos, en mi opinión, no puede ser juzgado”, sostuvo Mércuri al traducir el alcance de su resolución sobre la causa por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de aborto.

El magistrado aclaró que su fallo todavía puede ser revisado por instancias superiores, como la Cámara, Casación, la Corte bonaerense e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todos modos, remarcó que, según su análisis, “la letra de la ley, la interpretación lógica de la letra de la ley e incluso la interpretación que le ha dado la Corte Suprema” no permiten otra salida.

Mércuri fue contundente al explicar por qué no podía sostener la persecución penal por esos hechos. “En mi opinión sería ilegal”, afirmó, al referirse a la posibilidad de mantener vigente la causa pese al plazo transcurrido.

El juez explicó que, para los hechos de abuso sexual con acceso carnal y tentativa de aborto, “pasó el plazo que la ley permite dentro del cual debe ser juzgado”, sin que se verificara una causal de interrupción de la prescripción.

También mencionó un fallo reciente de la Corte Suprema, de agosto de 2025, en el que —según dijo— se estableció que, por más aberrante que resulte un hecho, no necesariamente puede ser considerado de lesa humanidad ni quedar alcanzado por la imprescriptibilidad.

En ese punto, Mércuri diferenció el impacto social y emocional del caso de la obligación de resolver conforme a la ley. “Cuando nosotros tenemos que resolver tenemos que despojarnos de cualquier sentimiento”, expresó, y agregó que un juez debe poder abstraerse para resolver “fríamente” cada caso.

Del Valle había sido detenido el domingo 23 de agosto en Florencio Varela, luego de permanecer prófugo durante casi 15 años. La investigación se inició después de que su hijastra, que tenía 11 años, quedara embarazada. Una prueba genética determinó con una probabilidad del 99,99% que Del Valle era el padre del bebé.

Pese al sobreseimiento por prescripción en la causa principal, la resolución no determinó su libertad. Del Valle seguirá preso por el proceso vinculado al incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

Sobre ese punto, Mércuri aclaró que ya no está subrogando el Juzgado de Garantías Nº 1, por lo que la eventual prisión preventiva por la causa de alimentos deberá ser resuelta por otro magistrado.

Mientras tanto, el caso sigue abierto en el plano judicial y también en el legislativo, donde la familia de la víctima impulsa un proyecto para que la fuga de una persona acusada pueda interrumpir los plazos de prescripción y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.