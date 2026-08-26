Del Valle, detenido y con exigencias: quiere aislamiento y estar cerca de su familia

Alberto Martín Del Valle comenzó a realizar una serie de pedidos vinculados con las condiciones de su detención mientras la Justicia define dónde quedará alojado de manera definitiva, según reveló este miércoles el periodista Germán Sasso en La Brújula 24.

El hombre de 56 años, capturado el domingo en Florencio Varela después de permanecer prófugo durante casi 15 años, pidió estar solo en un calabozo y no compartir el espacio con ningún otro detenido. La solicitud fue realizada mientras permanece alojado en la comisaría de Coronel Pringles, destino al que fue llevado luego de que se modificara sobre la marcha el operativo que inicialmente contemplaba su llegada a Bahía Blanca.

Como informó este medio, el martes estaba previsto que Del Valle fuera trasladado para realizar su identificación en dependencias bahienses. Sin embargo, la Policía advirtió el movimiento que había en inmediaciones de la Fiscalía -donde se hallaban familiares de la víctima, medios de comunicación y se habían realizado pegatinas- y resolvió cambiar el recorrido por cuestiones de seguridad. Finalmente quedó en Pringles.

Pero ese no fue el único planteo del detenido. Del Valle también pidió que, en caso de ser trasladado a una cárcel, sea alojado cerca de sus actuales afectos familiares, que residen en el Gran Buenos Aires.

El planteo se conoce como traslado por acercamiento familiar y, de acuerdo con la información difundida en este medio, el acusado manifestó que no pretende ser enviado ni a la Unidad Penal Nº4 de Villa Floresta ni a la cárcel de Saavedra.

La posibilidad de que fuera derivado directamente a Villa Floresta había sido una de las alternativas analizadas desde que Del Valle quedó nuevamente a disposición de la Justicia. El lunes se negó a declarar durante una audiencia realizada por videoconferencia y desde entonces se aguardaba la definición sobre su alojamiento.

Su situación judicial atraviesa, además, horas decisivas. La defensa oficial presentó un habeas corpus para solicitar su liberación inmediata, al considerar que la detención sería ilegítima porque el delito de abuso sexual se encontraría prescripto desde 2022, de acuerdo con una resolución de la jueza de Garantías Claudia Olivera que fue apelada y todavía debe ser revisada.

Desde el Ministerio Público, sin embargo, sostienen que aun si prosperara ese planteo Del Valle podría continuar detenido debido a que también pesa sobre él una imputación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Del Valle fue localizado el domingo 23 de agosto por efectivos de la DDI de Dolores en un complejo de departamentos de Florencio Varela. Al momento de la captura se identificó con el apellido “Fernández” y los investigadores sostienen que durante los años que permaneció prófugo utilizó diferentes identidades y se desplazó por distintos puntos de la provincia.

Está acusado en una causa iniciada en Puan por hechos ocurridos en 2009, cuando su hijastra tenía 11 años. La investigación determinó mediante una prueba genética, con una probabilidad del 99,99%, que Del Valle era el padre del bebé que gestaba la niña. También se le atribuyó haber intentado llevarla a un aborto que finalmente no se concretó.

Ahora, mientras continúa la discusión judicial sobre la prescripción y se gestiona un cupo dentro del Servicio Penitenciario, Del Valle busca definir también las condiciones de su alojamiento: sin compañeros de celda y, si debe ir a prisión, cerca de la familia que formó durante los años que permaneció prófugo.