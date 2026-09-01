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Atrapan a "la Picante", una menor de 15 años que robaba a mano armada a jubilados
Los amenazó con un revólver calibre 22 largo para sustraer pertenencias de su vivienda.
Una menor de 15 años fue detenida la noche de este martes cuando amenazó a una pareja de jubilados con un arma de fuego para robarlos dentro de su vivienda en Borlenghi al 700.
La adolescente sorprendió a las víctimas ingresando por la puerta principal de la casa apuntándolos con un revólver calibre 22 largo. Ambos lograron escapar y dar aviso a la policía de Comisaría Primera, que, una vez en el lugar, redujo y capturó a la joven.
A la menor se le secuestró el arma de fuego con nueve municiones intactas, pertenencias de las víctimas, precintos y guantes. Según detalló la policía, la adolescente es de alta peligrosidad, involucrada en otros delitos del mismo tipo.
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