Atrapan a "la Picante", una menor de 15 años que robaba a mano armada a jubilados

Una menor de 15 años fue detenida la noche de este martes cuando amenazó a una pareja de jubilados con un arma de fuego para robarlos dentro de su vivienda en Borlenghi al 700.

La adolescente sorprendió a las víctimas ingresando por la puerta principal de la casa apuntándolos con un revólver calibre 22 largo. Ambos lograron escapar y dar aviso a la policía de Comisaría Primera, que, una vez en el lugar, redujo y capturó a la joven.

A la menor se le secuestró el arma de fuego con nueve municiones intactas, pertenencias de las víctimas, precintos y guantes. Según detalló la policía, la adolescente es de alta peligrosidad, involucrada en otros delitos del mismo tipo.