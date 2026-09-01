Lo liberaron ayer y hoy volvió a ser detenido por intentar robar en un auto estacionado

Dos hombres fueron detenidos este lunes acusados de intentar robar elementos de un auto estacionado y resistirse al accionar policial. Uno de ellos había recuperado la libertad apenas un día antes, luego de ser capturado por otro robo.

Según informó la policía, el procedimiento comenzó alrededor de las 10:15, tras un llamado al 911 que alertó sobre dos sujetos que intentaban abrir vehículos en inmediaciones de avenida Alem e Indio.

Con las características aportadas, agentes del Comando de Patrullas montaron un operativo y lograron interceptarlos en la calle Fortinero al 500. Fueron identificados como Rodrigo Andrés Muñoz, de 26 años, y Claudio Alexander Jacob, de 33.

Durante el procedimiento, se mencionó que ambos adoptaron una actitud hostil y opusieron resistencia, por lo que fueron detenidos. Entre las pertenencias de Muñoz se encontró además un destornillador.

Al consultar sus antecedentes, los uniformados constataron que el joven de 26 años tenía vigente un comparendo compulsivo solicitado por el Juzgado Correccional Nº 2, en una causa por lesiones leves agravadas y violación de domicilio.

Posteriormente, personal policial trabajó junto al GTO de la Comisaría Séptima y analizó cámaras privadas de seguridad. De esa manera establecieron que ambos sospechosos habrían ingresado previamente a un vehículo estacionado en José Hernández al 800. Las imágenes los habrían registrado mientras revisaban el interior del habitáculo con aparentes intenciones de llevarse elementos, por lo que también fueron imputados por hurto en grado de tentativa.

Desde la fuerza señalaron además que Muñoz había sido detenido el pasado 30 de agosto, acusado de sustraer objetos del interior de un vehículo en el barrio Irupé. En esa oportunidad, los elementos fueron recuperados y el acusado fue puesto a disposición de la Justicia. Sin embargo, recuperó la libertad al día siguiente por disposición judicial y, pocas horas después, volvió a ser arrestado por este nuevo episodio.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima y quedaron a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial. En el caso de Muñoz, también se cumplimentó el requerimiento judicial que tenía pendiente.