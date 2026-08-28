Del Valle: el juez Mércuri declaró prescripto el abuso, pero seguirá preso por deudor alimentario

El juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal contra Alberto Martín Del Valle por los delitos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y, en consecuencia, dispuso su sobreseimiento. De esta manera, el magistrado coincidió con la postura que había sostenido anteriormente Claudia Olivera respecto de la prescripción de los hechos.

La resolución conocida este viernes pone fin, al menos en esta instancia, a la causa penal contra Del Valle por los hechos que dieron origen a la causa iniciada en Puan y por los cuales permaneció prófugo durante casi 15 años. En concreto, Mércuri resolvió “declarar extinguida la acción penal” respecto de los delitos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y “sobreseer a Alberto Del Valle” por esos hechos.

La decisión retoma el criterio que había adoptado Olivera, quien ya había considerado prescripta la causa. Aquella resolución había sido posteriormente revisada por la Cámara de Apelaciones y Garantías, que ordenó profundizar distintas medidas para determinar si durante el período en el que permaneció prófugo había cometido otros delitos capaces de interrumpir los plazos de prescripción.

Con las nuevas actuaciones incorporadas al expediente, Mércuri volvió a analizar el caso y concluyó que correspondía declarar extinguida la acción penal. Sin embargo, el propio fallo aclara expresamente que la resolución “no determinará la libertad” de Del Valle.

El motivo es que el hombre continúa detenido en otra investigación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. De acuerdo con la resolución judicial, se le atribuyen cuatro hechos en concurso real, correspondientes a una causa que actualmente se encuentra acumulada al expediente principal.

De esta manera, aunque cesó su detención en relación con el abuso sexual agravado y la tentativa de aborto, Del Valle permanecerá privado de su libertad —por el momento— por el proceso vinculado al incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

Del Valle había sido detenido el domingo 23 de agosto en Florencio Varela después de casi 15 años prófugo. Su captura reabrió una discusión judicial que ya se encontraba centrada en la posible prescripción de los delitos originales.

La investigación había comenzado luego de que su hijastra, que tenía 11 años, quedara embarazada. Una prueba genética determinó con una probabilidad del 99,99% que Del Valle era el padre del bebé. Además, se investigó un intento de interrumpir aquel embarazo, hecho que fue calificado como aborto en grado de tentativa.

Ahora, la resolución de Mércuri cierra el capítulo relacionado con esos delitos mediante el sobreseimiento por prescripción, aunque la situación judicial de Del Valle continuará abierta a partir de la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.