Pezzella será el primer campeón del mundo en jugar en Uruguay en más de 50 años

Germán Pezzella iniciará una nueva etapa de su carrera en Peñarol y su llegada tendrá además un condimento histórico: el bahiense será el primer futbolista que llega al campeonato uruguayo siendo campeón del mundo en más de 50 años.

El defensor de 35 años, integrante de la Selección Argentina que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, quedó libre luego de rescindir de común acuerdo su contrato con River y firmó un vínculo por un año y medio con el conjunto aurinegro.

Pezzella ya tuvo su primer contacto con el fútbol uruguayo durante el clásico entre Nacional y Peñarol del último domingo, cuando estuvo presente en una de las tribunas del Gran Parque Central. Este lunes firmó su contrato y posteriormente se entrenó en Los Aromos junto a sus nuevos compañeros, bajo las órdenes de Diego Aguirre.

El último futbolista que actuó en Uruguay después de haberse consagrado campeón mundial había sido William Martínez, integrante del plantel de la Celeste que protagonizó el histórico Maracanazo ante Brasil en 1950. El defensor pasó, entre otros equipos, por Rampla Juniors, Peñarol, Fénix y Central Español y extendió su carrera hasta comienzos de los años '70.

Entre los antecedentes de futbolistas extranjeros aparece también el brasileño Moacyr, campeón mundial en Suecia 1958, quien llegó a Peñarol en 1962 y ese mismo año se consagró campeón uruguayo.

Con su desembarco en el Carbonero, Pezzella sumará otro capítulo particular a una extensa trayectoria que incluyó dos etapas en River y pasos por Betis de España y Fiorentina de Italia, además de las conquistas de la Copa América y el Mundial con la Selección Argentina.

Ahora, el campeón del mundo bahiense afrontará su primera experiencia en el fútbol uruguayo y quedará asociado a un registro que llevaba más de medio siglo sin repetirse.