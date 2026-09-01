ABSA anuncia obras para los próximos días: cuáles serán los sectores con baja presión

Aguas Bonaerenses informó esta mañana que se han programado trabajos sobre la red de agua para los próximos días, en el marco de las instancias finales de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

· Miércoles 2: se trabajará en la intersección de las calles Caseros y Parera. Las tareas generarán falta de agua en los barrios Villa Mitre y Obrero.

· Jueves 3: se trabajará en la intersección de las calles Undiano y Chile. Estas tareas generarán falta de agua en el cuadrante delimitado por las calles Berutti, Undiano, Chile y Donado.

En ambos casos, la empresa solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período utilicen el recurso únicamente para usos impostergables, hasta la normalización del suministro.