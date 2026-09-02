Quedan filmados durante un violento asalto contra una mujer: terminan presos

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles acusados de participar en un robo agravado por el uso de arma ocurrido la semana pasada en inmediaciones de Rondeau al 350.

Según informó la Policía, el hecho se registró el 26 de agosto alrededor de las 5.20, cuando una mujer fue abordada por dos personas que, mediante amenazas con un arma, le sustrajeron una motocicleta Zanella ZB.

A partir de la investigación, personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda logró acceder a registros fílmicos en los que quedaron captados los presuntos autores del asalto.

Los sospechosos fueron identificados como Elías Ezequiel Mansilla, de 21 años, y Javier Daniel Antón, de 28, quienes habrían sido reconocidos como los responsables del hecho.

El procedimiento se realizó alrededor de las 2.30 de este miércoles en la intersección de Blandengues y Chaco, con participación de efectivos de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas.

Ambos quedaron detenidos y a disposición de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que interviene en la causa por robo agravado por el uso de arma.