Ezequiel necesita $11 millones para una compleja operación que podría cambiar su calidad de vida

Ezequiel tiene 15 años, vive en Bahía Blanca y necesita someterse a una compleja intervención quirúrgica para tratar una escoliosis severa que afecta profundamente su vida cotidiana. Su mamá, Guiliana Ferreira, contó en el programa La Peña de Homero, por La Brújula 24, que necesitan reunir alrededor de $11 millones para poder afrontar la operación.

“Ezequiel debe hacerse dos operaciones. Una es en la cabeza para ponerle un halo y, seguida de esa operación, se va a hacer una cirugía de espalda porque tiene una escoliosis severa y muy compleja”, explicó.

La discapacidad de Ezequiel es de nacimiento y, según contó su familia, la escoliosis fue detectada hace aproximadamente dos años. La patología avanzó hasta generarle dificultades cada vez mayores y dolores constantes. “Le está perjudicando mucho en su vida diaria y cotidiana. Tiene dolores constantemente y hasta que no se pueda realizar esta operación le afecta en cosas mínimas, como salir a jugar, correr o poder descansar bien de noche”, relató Guiliana.

El procedimiento deberá realizarse en Buenos Aires y consta de distintas etapas. De acuerdo con lo explicado por su mamá, primero será necesario colocarle un halo de tracción para trabajar sobre la posición de la columna y posteriormente avanzar con la cirugía de espalda. “Le va a mejorar al 100% toda su calidad de vida”, aseguró la mujer, aunque reconoció que se trata de una intervención de alta complejidad y que los profesionales fueron claros respecto de los riesgos.

“A mí, tanto acá como en Buenos Aires, me han hecho firmar papeles de consentimiento porque es una operación de muy alto riesgo”, expresó.

El médico que sigue el caso determinó que la cirugía deberá concretarse en el Sanatorio Sagrado Corazón, en la ciudad de Buenos Aires, debido a la complejidad del procedimiento y al equipamiento que requiere. El costo estimativo informado a la familia ronda los $11 millones.

Ezequiel cuenta con OSECAC. Según explicó Guiliana, la obra social afrontará los pasajes y el alojamiento para permanecer en Buenos Aires, pero la intervención quirúrgica deberá ser costeada por la familia. “Nosotros, desde el momento que nos dijeron que tenía que recibir esta operación, empezamos a hacer empanadas”, contó. A partir de allí comenzó una cadena de iniciativas solidarias con familiares, amigos y vecinos para reunir el dinero.

Una de ellas será una venta de empanadas prevista para el sábado 5 de septiembre. Según la información difundida previamente por la familia, serán comunes y picantes, tendrán un valor de $20.000 la docena y podrán retirarse a partir del mediodía en Coulin 2233.

Además, Guiliana adelantó que el domingo 6 se realizará una actividad vinculada con la pesca en el Paseo Costero y que también preparan un té bingo para septiembre. Para octubre, la intención es organizar un encuentro al aire libre con emprendedores, aunque todavía buscan un espacio donde poder desarrollarlo.

La familia también recibe donaciones de insumos para continuar con las actividades. “Para las empanadas estamos recibiendo carne picada, aceite y discos. Para el bingo también necesitamos ayuda: pueden ser vouchers de peluquería, de tiendas, todo en este momento es de gran ayuda”, sostuvo.

Durante la entrevista, La Peña de Homero y Frigorífico Incop confirmaron la donación de cinco kilos de carne picada para colaborar con la próxima venta.

Ezequiel concurre a la Escuela Especial Nº510 y realiza kinesiología, aunque durante las últimas semanas los dolores limitaron incluso esas actividades. “Últimamente no está yendo porque está con muchos dolores. Después hace una vida acá en casa porque no puede hacer mucho de lo que hacen otros chicos”, explicó su mamá.

La expectativa es que los materiales quirúrgicos necesarios estén disponibles durante los próximos meses. A partir de allí deberán realizarse los estudios prequirúrgicos y la familia estima que la operación podría concretarse entre noviembre y diciembre, aunque tampoco descartan que se traslade a enero. “Puede ser antes por la gravedad, porque la escoliosis es una enfermedad que no para”, señaló Guiliana.

La situación también modificó por completo la vida de la familia. Guiliana contó que debió cerrar la verdulería que tenía debido a los reiterados viajes a Buenos Aires y actualmente se encuentra sin trabajo, mientras dedica gran parte de sus días al cuidado de su hijo. “Yo me ocupo 24 horas de él. Mi hija y yo nos ocupamos al 100% de estar con Ezequiel”, relató.

Pese a las dificultades y los riesgos que implica el procedimiento, Guiliana se mostró confiada en alcanzar el objetivo. “Sé que va a salir. Más allá de todos los panoramas malos, sé que la operación va a salir súper bien y vamos a llegar a reunir esa cantidad de plata que estamos necesitando”, afirmó.

Quienes quieran colaborar o ponerse en contacto con la familia pueden hacerlo al 291-435-4530. Además, continúan abiertas las distintas campañas solidarias destinadas a reunir los fondos necesarios para que Ezequiel pueda operarse y mejorar su calidad de vida.