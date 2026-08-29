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Liga del Sur: San Francisco ganó y sigue firme en la cima de la tabla

Se impuso por la mínima a La Armonía en la quinta fecha del Clausura.

| 🕒 5 mins. de lectura.
Foto: Instagram de San Francisco

San Francisco derrotó la tarde de este sábado a La Armonía con marcador de 1-0 en la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur.

El triunfo de San Francisco llegó gracias al gol de Marcelo Castellano .Con esta victoria se mantiene en la cima de la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre su escolta Huracán (que le ganó anoche a Liniers).

En el otro partido de la categoría que se disputó este sábado, Bella Vista se impuso 1-0 a Villa Mitre con anotación de Rodrigo Gómez. Esta es la primera victoria de Bella Vista en el Clausura, mientras el Tricolor sigue sin poder ganar y en el fondo de la tabla.

El cierre de la fecha en Primera A será el domingo a las 15.30, cuando Libertad enfrente a Sporting en el estadio Manuel Manzano. Juan Vega será el encargado de impartir justicia.

Tabla de posiciones · Liga del Sur

Actualizada · La Brújula 24
Zona de clasificación Zona de repechaje Zona de descenso
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 San Francisco 532063 +3 11
2 Huracán 514054 +1 7
3 Sporting 413042 +2 6
4 Bella Vista 513133 0 6
5 Liniers 512274 +3 5
6 La Armonía 512235 -2 5
7 Libertad 403123 -1 3
8 Villa Mitre 503239 -6 3
PJ: jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · GF: a favor · GC: en contra · DG: diferencia de gol Fuente: Liga del Sur

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