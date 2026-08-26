La Fundación Bolsa de Comercio ya entregó más de 17.500 libros a instituciones

La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca realizó su 37ª Donación Anual de Libros, una iniciativa que se desarrolla de manera ininterrumpida y que, con la edición de este año, alcanzó un total de 17.575 ejemplares entregados a 748 bibliotecas e instituciones.

El acto se llevó a cabo en la sede de la Fundación y contó con representantes de las 20 entidades beneficiarias, que recibieron obras seleccionadas de acuerdo con las necesidades y temáticas propuestas por cada una.

La actividad coincidió con la conmemoración del Día del Lector, que recuerda el nacimiento de Jorge Luis Borges. En ese marco, el presidente de la Fundación, Oscar Marbella, citó una frase del escritor argentino: “Volver a leer un libro es como volver a encontrarse con un amigo”.

“Para la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, este acto constituye una de las expresiones que más nos agrada llevar a cabo. Nuestro modesto aporte supone añadir un elemento más para promover la lectura en niños, jóvenes y adultos”, expresó Marbella.

Además, sostuvo que “un libro es una forma de acercar cultura, conocimiento y oportunidades” y destacó que el objetivo es que las obras continúen circulando y llegando a nuevos lectores a través de las instituciones que las reciben.

Entre las entidades alcanzadas este año se encuentran la Biblioteca Bernardino Rivadavia, la Biblioteca Central y distintos departamentos de la Universidad Nacional del Sur, la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, El Nido, la Escuela Especial Stella Maris y distintas bibliotecas populares y establecimientos educativos de Bahía Blanca y Tornquist.

También recibió ejemplares la Biblioteca Pública Nacional Héroes de Malvinas 1982 – Faro de San Juan del Salvamento, ubicada en la Isla de los Estados, Tierra del Fuego.

Con esta nueva entrega, la Fundación consolidó una iniciativa que lleva 37 años y que busca fomentar el acceso a la lectura y ampliar el patrimonio bibliográfico de instituciones educativas y comunitarias.