Noticias B
La Fundación Bolsa de Comercio ya entregó más de 17.500 libros a instituciones
La entidad bahiense realizó la 37ª edición de su tradicional Donación Anual de Libros. Este año fueron beneficiadas 20 bibliotecas, escuelas y organizaciones.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca realizó su 37ª Donación Anual de Libros, una iniciativa que se desarrolla de manera ininterrumpida y que, con la edición de este año, alcanzó un total de 17.575 ejemplares entregados a 748 bibliotecas e instituciones.
El acto se llevó a cabo en la sede de la Fundación y contó con representantes de las 20 entidades beneficiarias, que recibieron obras seleccionadas de acuerdo con las necesidades y temáticas propuestas por cada una.
La actividad coincidió con la conmemoración del Día del Lector, que recuerda el nacimiento de Jorge Luis Borges. En ese marco, el presidente de la Fundación, Oscar Marbella, citó una frase del escritor argentino: “Volver a leer un libro es como volver a encontrarse con un amigo”.
“Para la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, este acto constituye una de las expresiones que más nos agrada llevar a cabo. Nuestro modesto aporte supone añadir un elemento más para promover la lectura en niños, jóvenes y adultos”, expresó Marbella.
Además, sostuvo que “un libro es una forma de acercar cultura, conocimiento y oportunidades” y destacó que el objetivo es que las obras continúen circulando y llegando a nuevos lectores a través de las instituciones que las reciben.
Entre las entidades alcanzadas este año se encuentran la Biblioteca Bernardino Rivadavia, la Biblioteca Central y distintos departamentos de la Universidad Nacional del Sur, la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, El Nido, la Escuela Especial Stella Maris y distintas bibliotecas populares y establecimientos educativos de Bahía Blanca y Tornquist.
También recibió ejemplares la Biblioteca Pública Nacional Héroes de Malvinas 1982 – Faro de San Juan del Salvamento, ubicada en la Isla de los Estados, Tierra del Fuego.
Con esta nueva entrega, la Fundación consolidó una iniciativa que lleva 37 años y que busca fomentar el acceso a la lectura y ampliar el patrimonio bibliográfico de instituciones educativas y comunitarias.
La Fundación Bolsa de Comercio ya entregó más de 17.500 libros a instituciones
La fuerte decisión que tomó el Inter con el futuro de Lautaro Martínez
Presos de Saavedra confeccionaron tableros de ajedrez para escuelas
Murió Juan Manuel Figueroa, "La Momia" de Titanes en el Ring
Enorme preocupación en Boca por la lesión que sufrió Tomás Aranda en el entrenamiento
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Aumenta el boleto de colectivo: desde este miércoles rigen las nuevas tarifas
-
Noticias B21 horas ago
Presentaron un habeas corpus para la liberación inmediata de Del Valle
-
Noticias B22 horas ago
Encontraron al hombre ciego que estaba desaparecido desde hace una semana
-
Noticias B22 horas ago
Capturan a un hombre tras un fallido intento de robar costosas herramientas de un taller
-
Noticias B10 horas ago
Borrachos y alterados: detienen a tres trapitos en una esquina del macrocentro
-
Noticias B10 horas ago
Recuperan una moto robada y detienen a un joven durante un allanamiento
-
Destacada B7 horas ago
Munafó fue denunciado por un comerciante al que le habría advertido que iba a ser allanado
-
Noticias B18 horas ago
Convocan nuevo paro de universidades nacionales por 48 horas