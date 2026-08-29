Deportes
Liga del Sur: continúa este sábado con cuatro partidos
La Primera División A y el Promocional tendrán actividad desde las 15.30.
La Liga del Sur continuará este sábado 29 de agosto con cuatro partidos correspondientes a sus dos categorías. Todos los encuentros comenzarán a las 15.30.
La fecha comenzó el viernes por la noche con el triunfo de Huracán por 1-0 ante Liniers, en una jornada especial para el Globo por la inauguración de su nuevo sistema de iluminación.
Por la Primera División A, San Francisco recibirá a La Armonía, mientras que Bella Vista será local frente a Villa Mitre.
En tanto, por la Primera División B, Pacífico de Cabildo enfrentará a Olimpo y Rosario Puerto Belgrano recibirá a Comercial.
De esta manera, la programación para este sábado será la siguiente:
Primera División A
- San Francisco vs. La Armonía – 15.30
- Bella Vista vs. Villa Mitre – 15.30
Primera División B
- Pacífico de Cabildo vs. Olimpo – 15.30
- Rosario Puerto Belgrano vs. Comercial – 15.30
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