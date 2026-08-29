RIGI: el Gobierno lanzó una web para consultar detalles de los proyectos

El ministro de Economía Luis Caputo comunicó a través de sus redes sociales el lanzamiento de una página web para que toda persona interesada en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pueda consultar cada uno de los proyectos.

“Para quienes quieran interiorizarse en los proyectos RIGI, pueden visitar nuestra página oficial. Vamos a estar actualizando el ingreso y la aprobación de proyectos a medida que ocurran. En cuanto al cronograma de inversiones, se actualizará cada 3 meses. Más información, más transparencia”, escribió Toto Caputo sobre la web.

Para los quieran interiorizarse en los proyectos RIGI, pueden visitar nuestra página oficial.

Vamos a estar actualizando el ingreso y la aprobación de proyectos a medida que ocurran.

En cuanto al cronograma de inversiones, se actualizará cada 3 meses.

Más información, más… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 28, 2026

Radiografía de los proyectos del RIGI

Al momento hay 22 proyectos del RIGI aprobados, con una inversión total de 47.073 millones de dólares y 95.950 empleos creados de forma directa e indirecta, informó Noticias Argentinas.

Los fondos, al igual que los puestos de trabajo creados, están distribuidos en cinco diferentes sectores. Del total de proyectos, doce corresponden a la minería, seis a petróleo y gas, dos a energía eléctrica y uno a infraestructura y siderurgia.

En cuanto a los proyectos que están en el proceso de evaluación, también son 22, pero en este caso la inversión total es más ambiciosa y asciende a los 151.936 millones de dólares, con lo que se espera generar 131.645 empleos directos e indirectos.

Y cuatro son los sectores que concentran los proyectos que aguardan su aprobación para comenzar a desarrollarse. Petróleo y gas lideran la lista con 12 proyectos en espera, seguido de minería con siete, energía eléctrica con dos y tecnología con uno.

Fuente: DIB