Refinanciación de deudas: los préstamos que ofrecen los bancos para salir de mora

Apartir de los altos niveles de morosidad que se registran este año en los hogares argentinos, Banco Nación y entidades financieras provinciales lanzaron líneas de créditos que permiten refinanciar deudas.

A continuación, el detalle de las líneas de crédito vigentes para la refinanciación de deudas.

Banco Nación

El BNA lanzó un “kit de soluciones” para ordenar deudas y refinanciar tarjetas. La entidad informó que, hacia fines de julio, ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones y sumó una nueva modalidad digital y autogestiva para sus clientes.

Consolidación de deudas: Préstamo personal para clientes que perciben haberes en la institución (situación regular o irregular no judicializada). Permite unificar obligaciones con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

Refinanciación de tarjetas: Dirigido a usuarios con un atraso de hasta 90 días. Posibilita reestructurar saldos de hasta $10 millones, con un plazo de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Provincia de Buenos Aires

Bajo el programa Ponete al día, el Bapro ofrece alivio financiero a través de una reducción de tasas y una ampliación de plazos para clientes en situación de morosidad al 31 de mayo de 2026.

En los casos de mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, las personas que cobran sus sueldos, jubilaciones y pensiones en la banca pública bonaerense pueden acceder a una tasa del 50%. Por otra parte, para personas en una situación de sobreendeudamiento con más del 50% de sus ingresos afectados, se ofrece una tasa especial de 31% anual.

También tiene una opción para quienes solo necesitan refinanciar sus consumos con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales. Está destinada a clientes que tienen un atraso de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones.

Fuente: La Nación