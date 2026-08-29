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Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey
Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron 3-1 en los penales australianos contra Países Bajos, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
Las Leonas derrotaron 3-1 a Países Bajos en los penales australianos luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario y se consagraron campeonas del mundo. La tercera estrella de la historia, que las sube en soledad al segundo escalafón histórico detrás de las neerlandesas (9), que habían ganado los últimos tres Mundiales de forma consecutiva, fue obtenida con justa claridad luego de estar abajo en el tanteador e igualar en el último cuarto.
ARGENTINA, CARAJO.— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 29, 2026
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Las grandes figuras del equipo conducido por Fernando Ferrara fueron Sofía Cairó, quien selló la serie de penales con la última ejecución, Cristina Cosentino, la arquera argentina que sostuvo a su equipo durante el match y se destacó en la tanda de los 23 metros, y María José Granatto, quien convirtió el 1-1 en el último período luego de capturar un rebote a la salida de un córner corto. El triunfo fue en rodejo ajeno, ya que el partido se disputó en el estadio Wagener de Amstelveen, en suelo neerlandés.
Esta es la tercera final que Argentina le gana a Países Bajos en la historia, ya que las otras medallas doradas justamente habían sido logradas frente a las neerlandesas en Perth 2002 y Rosario 2010 (las europeas se impusieron en los otros dos cruces restantes).
Fuente: Infobae
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