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Megaoperativo policial: más de 100 efectivos desplegados y varios detenidos
Los controles se concentraron en distintos barrios de la ciudad.
Un megaoperativo policial desplegado en distintos barrios de Bahía Blanca dejó como resultado seis detenidos, dos personas capturadas en el marco de causas judiciales y una camioneta recuperada que había sido denunciada como robada.
El procedimiento se desarrolló durante la tarde del viernes, entre las 18 y las 21, y contó con la participación de alrededor de 110 efectivos de distintas especialidades policiales con asiento en la ciudad.
El denominado Mega Operativo Zonas Calientes estuvo concentrado en sectores correspondientes a las jurisdicciones de las comisarías Cuarta, Sexta y Séptima. Los controles alcanzaron, entre otros puntos, a Stella Maris, Don Bosco, Villa Italia, Villa Muñiz, Rucci, FONAVI, Mataderos y Luján.
Durante el despliegue se realizaron recorridas y controles con móviles, motocicletas y personal a pie. Según la información oficial, fueron identificadas unas 330 personas y fiscalizados 118 vehículos.
Como resultado de los procedimientos, cinco mayores de edad fueron detenidos por tenencia de estupefacientes. Además, un menor fue interceptado luego de darse a la fuga en uno de los retenes y la Policía procedió al secuestro de su motocicleta.
Por otra parte, fue localizado Jesús Mansilla, de 34 años, quien registraba un pedido de captura por una causa de robo solicitado por la Justicia de Esquel.
En el marco del mismo operativo también fue detenido Carlos Alberto Alvarado Urra, de 42 años, durante un allanamiento realizado en una vivienda de Carlos Gardel 2089. De acuerdo con la investigación, está acusado de violentar vehículos estacionados en la vía pública para sustraer pertenencias y también de haber robado dinero de una panadería ubicada en Zapiola 2310.
Finalmente, los efectivos recuperaron una camioneta que había sido denunciada como robada el pasado 20 de agosto.
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