Sport Club: el fiscal general avaló el levantamiento de la clausura

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, respaldó la postura adoptada por el fiscal Cristian Aguilar en la causa que investiga la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en Sport Club y consideró que ya no existían motivos vinculados con la investigación penal para mantener preservado el gimnasio.

La posición surge del expediente judicial y se conoció luego de que la Cámara de Apelaciones resolviera levantar la clausura judicial que pesaba sobre el establecimiento ubicado sobre la avenida Cabrera. La medida había sido apelada por la familia de Cafasso, que pretendía que el lugar continuara preservado mientras avanzara la investigación.

“Entiendo que no corresponde hacer lugar a lo peticionado. Ello toda vez que la finalidad que sustentó la adopción de la medida se encuentra cumplida”, sostuvo Fernández en su intervención.

El fiscal general fundamentó su posición en lo informado anteriormente por Aguilar. Según consta en la resolución, el titular de la UFIJ N°1 había comunicado el 16 de julio que los peritos ya habían concurrido a Sport Club y utilizado “un sistema de escaneo que registró todas las mediciones del sector donde ocurrió el hecho”.

A partir de ese trabajo, Fernández concluyó que “se encuentra agotada la necesidad de mantener el sitio preservado a los efectos de la realización de tareas periciales”.

En otras palabras, la postura del jefe de los fiscales fue que, una vez obtenidas las mediciones y preservada técnicamente la información necesaria para la causa, la continuidad de la clausura judicial ya no tenía una finalidad probatoria.

La decisión se produce en una investigación que comenzó el 6 de junio, cuando Cafasso murió después de caer desde un entrepiso del gimnasio. Aguilar sostuvo desde el comienzo que existía un “faltante evidente de medidas de seguridad” y calificó lo ocurrido como “una desgracia evitable”. La causa tramita, en principio, como homicidio culposo.

Durante las semanas posteriores se recibieron testimonios de empleados y clientes y se realizaron distintas pericias sobre la estructura. Algunas declaraciones incorporadas al expediente mencionaron advertencias previas por la caída de botellas desde el entrepiso y consultas acerca de la necesidad de colocar elementos de contención.

La familia del abogado había objetado el levantamiento de la clausura y recurrido la decisión, al considerar que el inmueble debía continuar preservado mientras se desarrollaran las medidas de prueba. Para ese momento, los trabajos periciales de campo ya habían terminado, aunque todavía estaba pendiente la incorporación de informes definitivos.

Finalmente, la Cámara levantó la clausura judicial. Sin embargo, esto no implica que Sport Club pueda volver inmediatamente a recibir clientes: sobre el establecimiento continúa existiendo una cuestión administrativa y el gimnasio todavía no cuenta con la habilitación municipal definitiva para retomar su actividad comercial.