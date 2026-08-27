Un informe revela que Bahía Blanca envejece más rápido que el resto del país

Bahía Blanca atraviesa una transformación demográfica más acelerada que el promedio nacional y algunos de los cambios que hoy se observan en la Argentina ya estaban presentes en la ciudad hace tres décadas. Así lo señaló Valentina Segurado, integrante de Belfiore Consultora, durante una entrevista con el programa “Nunca es Tarde”, por La Brújula 24.

El estudio, titulado “El reloj demográfico de Bahía Blanca adelanta 30 años”, analiza la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y las modificaciones en la composición de los hogares. La consultora advierte que se trata de una transición con consecuencias directas sobre la economía, el mercado laboral, el sistema previsional, los consumos y la planificación urbana.

“Bahía está más adelantada en este aspecto demográfico”, explicó Segurado. Uno de los indicadores que mejor refleja esa diferencia es el índice de envejecimiento, que calcula cuántas personas de 65 años o más existen por cada 100 menores de 15.

En 1970, Argentina registraba 23 adultos mayores por cada 100 menores y Bahía Blanca, 25. Para 2022, la cifra nacional había aumentado a 53, mientras que en la ciudad alcanzó los 83. Al mismo tiempo, la esperanza de vida evolucionó de manera semejante: pasó de 66 a 76 años en el país y de 68 a 78 años en Bahía.

“No es solamente que vivimos más tiempo, sino que la proporción entre adultos mayores y menores se hace cada vez más grande”, explicó la especialista.

Otro dato que ilustra ese adelantamiento aparece en la composición de hogares. Actualmente, el promedio nacional es de 3,1 personas por vivienda, un nivel que Bahía ya había alcanzado en 1991. En 2022, el promedio bahiense descendió hasta 2,7 personas por hogar.

También aumentaron con fuerza las personas que viven solas. Uno de cada cuatro hogares bahienses es actualmente unipersonal y la ciudad ya presentaba en 2010 una proporción superior a la que tiene hoy el conjunto del país.

Segurado remarcó que detrás de ese fenómeno aparecen nuevas formas de organización familiar y decisiones personales diferentes a las de generaciones anteriores. “Ha cambiado culturalmente la forma de organización de las instituciones y, dentro de ellas, la familia”.

Además, los hogares unipersonales presentan una particularidad: tienen proporcionalmente más jóvenes y también más adultos mayores viviendo solos que el promedio argentino.

La baja natalidad constituye otro de los puntos centrales. En 1970, la tasa de fecundidad era de 3,1 hijos por mujer en Argentina y de 2,6 en Bahía. Para 2022 había descendido hasta 1,4 y 1,2, respectivamente.

La reducción de los nacimientos fue todavía más pronunciada en la ciudad: pasó de unos 4.250 nacidos vivos en 1970 a 1.320 en 2022, una caída del 69%. En el conjunto del país la disminución fue del 18% durante ese período.

A eso se suma una maternidad cada vez más tardía. Mientras a nivel nacional la mayor cantidad de nacimientos ocurre actualmente entre mujeres de 25 a 29 años, en Bahía Blanca el grupo predominante es el de 30 a 34, seguido por las mujeres de 35 a 39 años.

Para Segurado, no existe una causa única que permita explicar por qué la ciudad avanzó más rápidamente en este proceso. Una de las hipótesis planteadas por el informe tiene que ver con una estructura productiva de alto valor agregado pero con capacidad limitada para absorber masivamente empleo joven, combinada con un crecimiento poblacional históricamente inferior al promedio argentino.

La especialista sostuvo que estos cambios obligarán a repensar desde el mercado laboral hasta transporte, vivienda y servicios de salud. Una menor cantidad de jóvenes significará, en el futuro, menos personas disponibles para cubrir determinados empleos mientras crece la proporción de adultos mayores. “Tenemos que adaptarnos a esta nueva demografía, pero adaptarnos con acciones, con movimiento, siendo dinámicos”, señaló Segurado.

En ese escenario, mencionó que podría aumentar la necesidad de trabajadores vinculados con enfermería, cuidados de adultos mayores y distintos oficios difíciles de reemplazar mediante IA. Al mismo tiempo, una población más longeva generará nuevos mercados vinculados con alimentación, actividad física, turismo, bienestar y servicios diseñados específicamente para personas de mayor edad.

El desafío también alcanzará al sistema productivo. Segurado consideró que, si Bahía sigue recibiendo inversiones y aumenta la demanda laboral mientras disminuye la disponibilidad de trabajadores jóvenes, la ciudad podría necesitar incorporar cada vez más mano de obra proveniente de otras localidades.

Para Belfiore Consultora, esta particularidad convierte a Bahía Blanca en una suerte de laboratorio para observar anticipadamente transformaciones que posteriormente podrían extenderse al resto de la Argentina.

“Lo que el país vivirá mañana, Bahía ya lo está viviendo”, concluye el trabajo, que propone utilizar esa ventaja temporal para anticipar políticas sobre trabajo, consumo, vivienda, servicios y sostenibilidad de los sistemas económicos y previsionales.