Investigan la muerte de una mujer que cayó desde un edificio del centro

Una mujer de 44 años murió este sábado por la mañana tras caer desde un edificio ubicado en la esquina de Terrada y Moreno, en el centro de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y motivó la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia, que trabajaron en el lugar.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer cayó hacia la vía pública y murió en el acto.

En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores habrían encontraron una carta, elemento que será incorporado a la causa.

De esta manera, la hipótesis inicial apunta a que podría haberse tratado de una decisión de índole personal, aunque la investigación se encuentra en pleno proceso y se buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, que continuará con las medidas correspondientes para esclarecer el episodio.