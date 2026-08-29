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Investigan la muerte de una mujer que cayó desde un edificio del centro
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en Terrada y Moreno.
Una mujer de 44 años murió este sábado por la mañana tras caer desde un edificio ubicado en la esquina de Terrada y Moreno, en el centro de Bahía Blanca.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y motivó la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia, que trabajaron en el lugar.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer cayó hacia la vía pública y murió en el acto.
En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores habrían encontraron una carta, elemento que será incorporado a la causa.
De esta manera, la hipótesis inicial apunta a que podría haberse tratado de una decisión de índole personal, aunque la investigación se encuentra en pleno proceso y se buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, que continuará con las medidas correspondientes para esclarecer el episodio.
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