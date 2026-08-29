Lluvias y tormentas aisladas: a qué hora podrían llegar a Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que desde el mediodía y durante la tarde (a partir de las 16 aproximadamente) aumente la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la noche.

La temperatura mínima será de 2 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40%, mientras que por la noche aumentará hasta ubicarse entre el 40 y el 70%.

Además, durante la tarde se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cabe recordar que el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas, aunque se prevé que los fenómenos se presenten de manera aislada.

Los acumulados de precipitación se estiman, en general, entre 5 y 15 milímetros, aunque de forma localizada podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros en cortos períodos de tiempo.

También existe una baja probabilidad de caída de granizo y de actividad eléctrica aislada.