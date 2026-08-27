Destacada A
Violenta entradera en el barrio San Roque: se llevaron dólares, joyas y una camioneta
Dos ladrones ingresaron por el patio de una casa de Estomba al 2100, redujeron a sus dueños y huyeron en una Toyota Hilux de las víctimas.
Una violenta entradera se registró este jueves en una vivienda ubicada en Estomba al 2100, en el barrio San Roque, donde dos delincuentes sorprendieron a los moradores y sustrajeron distintos elementos de valor.
Según pudo averiguar la redacción de La Brújula 24, los autores del hecho eran dos sujetos encapuchados, que habrían ingresado al inmueble por el patio y sin exhibir armas.
Una vez dentro, redujeron y ataron a los ocupantes de la casa y se apoderaron de una suma considerable de dólares, alhajas y una Toyota Hilux color negra, dominio KCS-641.
Tras el robo, los delincuentes escaparon a bordo de la camioneta. Sin embargo, el vehículo fue localizado posteriormente por la Policía abandonada en Fabián González al 800.
Violenta entradera en el barrio San Roque: se llevaron dólares, joyas y una camioneta
Un informe revela que Bahía Blanca envejece más rápido que el resto del país
Elon Musk anticipó cuándo podrían quedar obsoletos los celulares: la fecha que proyectó
Sport Club: el fiscal general avaló el levantamiento de la clausura
Gran Hermano lideró la noche, el recuerdo de Rada y los conflictos judiciales del espectáculo
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
La Provincia anunció medidas preventivas frente a la llegada del Súper Niño
-
Noticias B7 horas ago
Tras 28 años, Diputados aprobó la adhesión al Tratado de Patentes y vuelve al Senado
-
Noticias B24 horas ago
Detuvieron a una mujer acusada de golpear y morder a su pareja
-
Noticias B23 horas ago
Casación rechazó el habeas corpus de Del Valle, pero le pidió al juez que resuelva rápido
-
Noticias A5 horas ago
Cayó por desvalijar un comercio de Portal del Este: secuestran dos escopetas recortadas
-
Deportes7 horas ago
Coudet suspendió la conferencia y su continuidad en River quedó en duda
-
Espectáculos22 horas ago
Murió Juan Manuel Figueroa, "La Momia" de Titanes en el Ring
-
El Tiempo7 horas ago
La primavera se adelanta en un jueves cálido y soleado en la ciudad