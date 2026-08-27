Violenta entradera en el barrio San Roque: se llevaron dólares, joyas y una camioneta

Una violenta entradera se registró este jueves en una vivienda ubicada en Estomba al 2100, en el barrio San Roque, donde dos delincuentes sorprendieron a los moradores y sustrajeron distintos elementos de valor.

Según pudo averiguar la redacción de La Brújula 24, los autores del hecho eran dos sujetos encapuchados, que habrían ingresado al inmueble por el patio y sin exhibir armas.

Una vez dentro, redujeron y ataron a los ocupantes de la casa y se apoderaron de una suma considerable de dólares, alhajas y una Toyota Hilux color negra, dominio KCS-641.

Tras el robo, los delincuentes escaparon a bordo de la camioneta. Sin embargo, el vehículo fue localizado posteriormente por la Policía abandonada en Fabián González al 800.