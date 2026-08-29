El Senado retomará el debate por la eliminación de las PASO en septiembre

Patricia Bullrich logró destrabar la discusión por la reforma política en el Senado y acordó con los bloques aliados retomar el debate en comisión durante septiembre. La jefa del bloque de La Libertad Avanza buscó contener los reclamos del PRO y la UCR, que exigen tratar Ficha Limpia por separado del proyecto oficial que también contempla la eliminación de las PASO.

La iniciativa es una de las prioridades de la Casa Rosada de cara al calendario electoral. El Gobierno sostiene que las primarias obligatorias representan un gasto estatal destinado a resolver internas partidarias y propone que cada espacio defina sus candidaturas sin intervención pública. Además, impulsa eliminar el financiamiento estatal de las campañas, aunque mantendría los aportes para el funcionamiento institucional de los partidos.

Bullrich confirmó que la comisión presidida por Agustín Coto retomará el cuarto intermedio abierto en mayo. “Vamos a avanzar con las cuestiones técnicas del proyecto”, aseguró la senadora. Desde su entorno admiten que, para conseguir los votos necesarios, el oficialismo deberá negociar modificaciones con sus aliados.

El principal punto de conflicto sigue siendo la intención de tratar en un mismo paquete Ficha Limpia y la eliminación de las PASO. El PRO y la UCR rechazan suprimir las primarias y reclaman que la iniciativa que impide ser candidatos a condenados por delitos dolosos en segunda instancia se discuta de manera independiente.

La propia Bullrich reconoció que el desenlace permanece abierto. “Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos”, afirmó al retirarse del Congreso.

El oficialismo necesita acuerdos para alcanzar la mayoría absoluta exigida por la Constitución en reformas electorales: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, mientras que la UCR aporta diez y el PRO tres, por lo que esos respaldos resultan decisivos.

El Gobierno ya intentó eliminar las PASO en 2024, cuando incluyó la propuesta en la Ley Bases, pero finalmente retiró ese capítulo. En 2025, el Congreso solo aprobó suspender las primarias para ese turno electoral, sin consenso suficiente para eliminarlas de forma definitiva.

Con información de TN