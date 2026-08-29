Se anticipa un domingo con cielo parcialmente nublado

Bahía Blanca tendrá este domingo una jornada con nubosidad variable, temperaturas moderadas y muy baja probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8 grados y una probabilidad de lluvia de entre 0 y 10%. El viento soplará del noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura rondará los 10 grados y el viento del noroeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La máxima llegará por la tarde y se ubicará en torno a los 18 grados. El cielo continuará parcialmente nublado, con viento del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 13 grados, con viento del norte y una chance de precipitaciones que no superará el 10%.

En la región, Monte Hermoso tendrá condiciones similares a Bahía Blanca, con una mínima de 8 grados, máxima de 18 y cielo entre mayormente y parcialmente nublado, sin lluvias relevantes. En Sierra de la Ventana, en tanto, se espera una jornada más fresca, con mínima de 5 grados y máxima de 15, nubosidad variable y prácticamente sin probabilidades de precipitaciones.