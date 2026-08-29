Cómo impacta en las jubilaciones la decisión que se tome sobre el salario mínimo

El retraso que, frente al costo de vida, tiene el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) provoca que se mantenga dormida una cláusula legal que, en caso de activarse, mejoraría en algo los ingresos de un grupo no menor de jubilados y pensionados del régimen previsional de la Anses. Es un elemento no menor que observa el Gobierno de Javier Milei, que quiere mantener el equilibrio fiscal.

Por la vigencia de la ley 27.426, aprobada en 2017, quienes obtuvieron su prestación sin haber recurrido a una moratoria (es decir, habiendo acumulado durante la vida laboral los aportes exigidos por el sistema) acceden a una garantía que indica que su haber mensual no puede ser inferior al 82% del salario mínimo del período.

La última vez que se pagó un suplemento para cumplir con esa garantía fue por los haberes correspondientes a mayo de 2024. Es decir, la cláusula está inactiva desde hace 27 meses. Y la razón es que el importe del haber básico -que se actualiza cada mes por inflación- es mayor a la cifra equivalente al 82% del sueldo mínimo. Este mes, de hecho, el ingreso básico jubilatorio, de $419.775,93 sin contar el bono de $70.000, equivale al 111% del SMVM, establecido en solo $376.600.

La cláusula del 82% se activaría en septiembre si el salario mínimo superara, aproximadamente, los $525.00O; con esa cifra, el piso de las jubilaciones sería de $430.500. En ese mes, los haberes pagados por la Anses tendrán un reajuste de 2,11% y el mínimo será de $428.633,20. Concretamente, son alrededor de medio millón de prestaciones las de hasta $430.000 que se obtuvieron sin moratoria, según estimaciones basadas en los datos de junio, publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social. El número de personas es inferior al de las prestaciones, porque hay quienes cobran dos beneficios.

El efecto, claro, sería muy significativo si se accediera al pedido de las centrales sindicales, que en la reunión que, sin resultados, mantuvo hoy el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, pidieron ubicar el ingreso de referencia en un monto superior a los $900.000. Si en septiembre el importe fuera de esa cifra, la garantía para las jubilaciones sería de $738.000, y habría alrededor de 1,4 millones de jubilaciones y pensiones alcanzadas por el suplemento.

El adicional que el Estado debe pagar cada vez que se activa la cláusula no es de igual monto para todos los alcanzados. La cifra sí es la misma para las prestaciones equivalentes al haber mínimo. En los demás casos, equivale a lo que haga falta para completar el monto garantizado.

Con la propuesta que llevó al Consejo la representación empresaria, de 1,8% para septiembre y de 1,7% para octubre, la garantía seguiría sin activarse, porque el SMVM seguiría por debajo, no solo del 82%, sino también del 100% de ese ingreso laboral de referencia.

Fuente: La Nación