Trankels dijo que el entubado del Napostá está "al 100%" de capacidad libre

El secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels, aseguró este viernes que el entubado del arroyo Napostá se encuentra con su capacidad hidráulica “al 100%”, luego de una inspección realizada junto a especialistas de la Provincia. Además, brindó detalles sobre las obras y proyectos que se encuentran en marcha para mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo hídrico en distintos sectores de la ciudad.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Municipal, el funcionario explicó que se realizó una inspección a lo largo de los cuatro kilómetros del entubado. “Nosotros teníamos conocimiento de que estaba en condiciones porque se había hecho una limpieza importante el año pasado, con equipos, minicargadoras y trabajo manual”, señaló.

Según indicó, durante aquellas tareas también fueron retirados distintos obstáculos que afectaban el funcionamiento hidráulico del conducto. “Se hizo una inspección y se corroboró que estaba en condiciones. Para que todos estemos tranquilos, la capacidad del entubado está a un 100%, está bien”, afirmó.

Trankels precisó que el relevamiento contó con la participación de profesionales de la Dirección Provincial de Hidráulica y sostuvo que, paralelamente, se avanza en el diseño de obras de mayor alcance sobre toda la cuenca del Napostá.

En ese marco, destacó una reunión mantenida esta semana con la consultora Zerman, convocada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Ministerio de Infraestructura bonaerense para trabajar junto al Municipio y especialistas locales. La mesa incluye representantes de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, los colegios de Ingenieros y Arquitectos y profesionales que llevan años estudiando la cuenca, entre ellos Juan Carlos Sheffer y Jorge Carrica.

El objetivo, explicó Trankels, es analizar tanto las aguas superficiales como las subterráneas y elaborar “una batería de obras” para disminuir el impacto sobre el casco urbano. “Estamos hablando de presas o retenciones de agua para el control en la parte media y alta de la cuenca, para mitigar el impacto sobre la ciudad”, sostuvo. En ese sentido, diferenció las acciones inmediatas de los proyectos estructurales de mediano y largo plazo.

Entre las intervenciones más próximas, confirmó que este viernes se realizará la apertura de sobres de una obra pluvial destinada principalmente a mejorar el drenaje de la zona de Harding Green. Se trata de uno de los 13 proyectos financiados con aportes de grandes empresas del Polo Petroquímico.

El conducto avanzará por las calles Laínez y Monseñor D'Andrea y permitirá captar parte del agua proveniente de sectores que tuvieron importantes problemas durante la inundación. “Este ducto va a mitigar ese efecto, va a controlar el agua y la va a canalizar de manera subterránea para una descarga segura”, expresó.

La inversión prevista ronda los $4.000 millones.

Consultado por la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad durante los próximos meses, Trankels explicó que Bahía Blanca no estaría situada en el área de mayor impacto, aunque remarcó que el Municipio mantiene las tareas preventivas. “Venimos trabajando todo el año en poner al 100% la capacidad hidráulica de descarga de la ciudad”, afirmó. Y agregó: “Tenemos que pensar en una infraestructura para los próximos 100 años de la ciudad”.

También destacó la ampliación del sistema provincial de monitoreo mediante estaciones meteorológicas y limnígrafos, que permitirán conocer en tiempo real tanto la cantidad de agua que cae en puntos estratégicos de la cuenca como el nivel de los arroyos.

La Autoridad del Agua ya cuenta con algunas estaciones y, según Trankels, avanza mediante una licitación en la incorporación de nuevos equipos. A esas acciones se sumó el INTA para trabajar sobre sectores rurales y prácticas que puedan favorecer la retención del agua antes de que llegue a los cursos que desembocan sobre la ciudad. “Hay tareas en la zona rural, en zona urbana y todo en el mismo sentido: mitigar cualquier efecto que puedan tener las lluvias o el impacto hidráulico sobre la ciudad”, resumió.

En relación con el Maldonado, confirmó que la Provincia ya adjudicó la obra de ensanche y que actualmente se desarrollan las tareas técnicas necesarias para reubicar servicios y ductos ubicados en ambas márgenes. El canal tiene actualmente un ancho promedio de 19 metros y está previsto llevarlo a 26 metros. Antes de avanzar, deberán acordarse con las empresas prestadoras los corrimientos de las instalaciones que serán alcanzadas por los trabajos.

Mientras tanto, continúan las obras en los puentes. Trankels aseguró que el de Pampa Central superó el 60% de ejecución y que ya se trabaja sobre su superestructura. En Don Bosco, en tanto, se preparó el encofrado y durante la próxima semana se prevé hormigonar las pantallas y dinteles centrales. “Se continúa en varias acciones, todas en el mismo sentido: recuperar la transitabilidad del sector y mejorar la sección hidráulica del canal para tener mayor escurrimiento”, explicó.

Por último, Trankels volvió a reclamar al Gobierno nacional la continuidad de la obra del Paso Urbano, conocida como El Cholo, y remarcó que su finalización resulta clave no solo para la circulación sino también para el drenaje de numerosos barrios. Según detalló, sectores como Bordeaux, Los Chañares y parte de Los Olivos dependen de las obras hidráulicas previstas en el proyecto original sobre las rutas 33 y 35.

El funcionario aclaró que la intervención municipal prevista actualmente en El Cholo estará limitada a recuperar la carpeta para garantizar la circulación y no permitirá completar la infraestructura hidráulica pendiente, debido a la magnitud económica de los trabajos. “No hemos tenido respuesta. El Estado Nacional ni siquiera incorporó la obra en el presupuesto”, cuestionó Trankels.

“El intendente, a la cabeza de este planteo, ha marcado varias veces la importancia que tiene El Cholo para Bahía Blanca, tanto en materia de accesos como en materia hidráulica”, indicó. “Es una obra que la ciudadanía ha expresado claramente que es necesaria y que el Gobierno Nacional tiene que priorizar”.