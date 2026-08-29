La fuerte autocrítica de Arruabarrena tras el triunfo de Boca: "No merecimos ganar"

Rodolfo Arruabarrena, directo técnico de Boca, hizo una fuerte autocrítica a pesar de la agónica victoria por 1-0 contra Lanús en la Bombonera, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Los tres puntos son importantes. Obviamente, lo necesitábamos. Creo que no merecimos ganar. Lanús fue superior. Sabemos que sumar de a tres jugando mal nos viene bien para lo que son las tablas. Igual, somos autocríticos y tenemos que tratar de mejorar. El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos", fue lo primero que dijo el Vasco en conferencia de prensa.

🗣️La DURA AUTOCRÍTICA de #Arruabarrena:



"NO MERECIMOS GANAR, LANÚS FUE SUPERIOR".pic.twitter.com/OAURtF80JG — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 29, 2026

De todas formas, destacó el coraje de sus jugadores para imponerse: "El rival juega. Ha jugado mejor que nosotros. Ha merecido llevarse el partido. Somos Boca, tenemos ese corazón y eso nos llevó para adelante. Por suerte Toto definió bastante bien".

Además, aseguró que Álvaro Montero hizo un "gran trabajo" al igual que los dos jóvenes defensores centrales: "Estuvieron muy bien. Facu (Herrera) tuvo su primer partido con 90 minutos. Hubo un principio de calambre, pero ganó muchos duelos. En situaciones bastante complejas tomó decisiones muy acertadas".

Por otra parte, le dedicó el triunfo a Tomás Aranda y afirmó que, junto a Leandro Paredes (quien se recuperó de una lesión y volvió tras dos encuentros) "son los jugadores más importantes del fútbol argentino". Y agregó: "El gol viene de una triangulación. Tenemos que buscar. Tomi (Aranda) era el jugador que nos daba la pausa, ese pase gol. Todas esas cualidades las tengo repartidas entre dos o tres jugadores. Por momentos jugarán otros, por momentos cambiaré el sistema. Somos un equipo. Tenemos que seguir en esta senda. Nos quedan seis partidos en 20 días. Hay que recuperar".

Además, se refirió al regreso del capitán del equipo: "Van 13-14 días. Hace dos días entró a un reducido. Hoy entró con miedo, pero lo vi bien. Después del partido le pregunté y está bien. No ha tenido problemas".

"Tenemos que seguir insistiendo en buscar la mejoría. Estoy tranquilo con eso. El hincha de Boca ve que se entregan. Hay momentos buenos, momentos malos. Buscamos siempre el arco rival y asumimos los riesgos. Tanto Di Lollo como Facu han jugado a 30-40 metros, mano a mano, y ha salido bien", sentenció.

Con esta victoria, el Xeneize -que también está en cuartos de final de la Sudamericana- escaló momentáneamente al octavo escalón de la Zona A del Torneo Clausura, con 10 puntos.

El próximo compromiso del equipo del Vasco Arruabarrena será frente a Vélez, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el miércoles 2 de septiembre, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Fuente: TyC Sports