Fuerte aumento de la demanda por problemas psicológicos: subieron las internaciones y consultas

La demanda de atención en salud mental aumentó con fuerza en el sistema público argentino: las consultas ambulatorias crecieron 23% durante el último año y las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, según el segundo Informe Federal de Salud Mental presentado en el Senado de la Nación.

El relevamiento, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), reúne información de las máximas autoridades sanitarias de distintas provincias, que en conjunto representan al 70,85% de la población argentina. Solo durante el último año, las internaciones registraron una suba del 12%.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la situación de niñas, niños y adolescentes. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, indicó que las internaciones de menores de 18 años por motivos vinculados a la salud mental aumentaron 110% entre 2019 y 2025.

El funcionario agregó que durante 2025 las muertes por suicidio en territorio bonaerense superaron a las ocasionadas por accidentes viales y homicidios combinados. También se detectó un aumento de pacientes que, tras perder obras sociales o coberturas de medicina prepaga, comenzaron a recurrir al sector estatal.

La mayor demanda se produjo pese a la ampliación de los dispositivos disponibles. Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas específicas en hospitales generales y 13 de las 14 jurisdicciones relevadas ampliaron sus redes de internación y atención comunitaria.

“La demanda creció y los sistemas públicos están cada vez más exigidos”, advirtió Kreplak. Además, reclamó una estrategia nacional y sostuvo: “La discusión no puede ser cómo reducir derechos, sino cómo ampliar la capacidad de cuidar. Necesitamos un Plan Nacional de Salud Mental”.

Las provincias pidieron mayor inversión, infraestructura, profesionales, medicamentos y producción de información epidemiológica, junto con una coordinación más efectiva entre Nación, provincias y municipios.

Con información de DIB