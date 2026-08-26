Casación rechazó el habeas corpus de Del Valle, pero le pidió al juez que resuelva rápido

La Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó este miércoles el habeas corpus presentado por la defensa de Alberto Martín Del Valle para conseguir su inmediata libertad, aunque reclamó al Juzgado de Garantías interviniente que resuelva rápidamente su situación procesal.

La resolución fue firmada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan. En su parte dispositiva, el Tribunal resolvió “rechazar el habeas corpus originario” presentado por el defensor oficial Pablo Andrés Radivoy y, al mismo tiempo, “ordenar al Juzgado de Garantías interviniente que la situación procesal del imputado sea resuelta con la mayor celeridad posible”.

La decisión no implica, de todos modos, que Casación haya definido de fondo la discusión acerca de si los delitos atribuidos a Del Valle están prescriptos. El rechazo estuvo centrado fundamentalmente en que la presentación directa de un habeas corpus ante ese tribunal resulta formalmente inadmisible, salvo situaciones excepcionales de gravedad institucional o cuestiones de carácter federal, circunstancias que los magistrados entendieron que no estaban presentes en este caso.

La defensa había acudido a Casación sosteniendo que Del Valle permanecía privado de su libertad de manera ilegítima porque el 17 de junio pasado el Juzgado de Garantías había declarado extinguida la acción penal y dispuesto su sobreseimiento respecto de los hechos investigados en la causa iniciada en 2009. El argumento era que, si la acción estaba prescripta, cualquier detención vinculada con ese expediente resultaba ilegal.

El planteo era el adelantado este martes por La Brújula 24, cuando se conoció que la defensa oficial había presentado un habeas corpus para solicitar la liberación inmediata del hombre de 56 años, detenido el domingo en Florencio Varela después de permanecer prófugo durante casi 15 años.

Pero el fallo conocido este miércoles incorpora un dato central para comprender el escenario judicial: el 7 de agosto la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías revocó la decisión del Juzgado de Garantías que había declarado prescripta la acción penal por abuso sexual con acceso carnal agravado y aborto en grado de tentativa.

La Cámara consideró que todavía no existían elementos suficientes para determinar que en el período en que Del Valle estuvo prófugo no hubiera cometido otro delito capaz de interrumpir el plazo de prescripción.

En particular, señaló que el informe usado inicialmente para declarar prescripta la causa había sido elaborado sin contar con las fichas dactiloscópicas actuales del acusado, por lo que no permitía descartar razonablemente la existencia de otros antecedentes penales que pudieran haber interrumpido el cómputo.

Ese punto aparece ahora como determinante. El secretario del Juzgado de Garantías informó a Casación que, una vez recibido el informe dactiloscópico de antecedentes penales, se resolverá definitivamente la situación procesal de Del Valle.

Precisamente por eso, aunque rechazó el habeas corpus, Casación dejó una instrucción concreta: esa definición deberá producirse lo más rápidamente posible. “Las cuestiones planteadas por el peticionante están siendo abordadas por dicho órgano jurisdiccional”, sostuvo el Tribunal, para inmediatamente remarcar que corresponde que la situación del acusado “sea resuelta con la mayor celeridad posible”.

Del Valle fue detenido el domingo 23 de agosto en Florencio Varela. Sobre él pesaba un pedido de captura desde 2012 por una causa originada en Puan, donde está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años. Una prueba genética determinó con una probabilidad del 99,99% que era el padre del bebé que gestaba la niña y también se lo acusa de haber intentado someterla a un aborto.

Tras su captura se negó a declarar en una audiencia realizada por videoconferencia y posteriormente fue trasladado a Coronel Pringles, luego de que por razones de seguridad se suspendiera el operativo que contemplaba llevarlo a Bahía Blanca.

Además de la investigación por abuso sexual agravado y tentativa de aborto, en la documentación remitida a Casación consta que Del Valle también fue convocado en el marco de una causa acumulada por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Así, el habeas corpus no consiguió la libertad inmediata que pretendía la defensa, pero la discusión central permanece abierta. Ahora el foco vuelve al Juzgado de Garantías, que deberá determinar, con los nuevos informes de antecedentes en su poder, si la acción penal continúa vigente y cuál será la situación procesal de Del Valle.