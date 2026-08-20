Sigue en terapia intensiva el motociclista que chocó a una camioneta de Gendarmería

Joaquín Fernández, el motociclista que este miércoles protagonizó un fuerte choque contra una camioneta de Gendarmería Nacional en Uruguay y Agustín Álvarez, permanece internado en terapia intensiva y su estado es reservado.

El joven de 25 años ingresó al Hospital Municipal con un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado por el personal médico. Tras lograr estabilizarlo, se confirmó que presenta un cuadro de traumatismo grave.

De acuerdo con el parte médico, Fernández sufrió un traumatismo de encéfalo, un trauma cerrado de tórax, una contusión pulmonar y una fractura en el antebrazo derecho.

Por esta última lesión ya fue sometido a una intervención quirúrgica para estabilizar la fractura. Actualmente continúa alojado en la Unidad de Terapia Intensiva, conectado a asistencia respiratoria mecánica y bajo permanente control médico.

El accidente ocurrió este miércoles al mediodía, cuando Fernández circulaba en una Honda XR y, por motivos que todavía son materia de investigación, chocó contra una Volkswagen Amarok perteneciente a Gendarmería Nacional. Tras el impacto había sido trasladado en código rojo al Hospital Municipal.

La camioneta era conducida por un sargento de 40 años y en su interior viajaban otros tres integrantes de la fuerza federal. Al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda.