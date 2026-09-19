Murió un hombre en un choque de camiones sobre la Ruta 22

La Ruta Nacional 22 fue escenario de otro trágico siniestro. En el límite de Río Negro y La Pampa se registró un choque entre dos camiones que dejó como saldo una víctima fatal. En el lugar se montó un fuerte operativo y hasta las primeras horas de este sábado, se encontraba interrumpido el tránsito.

El siniestro de produjo cerca de las 23 horas del viernes en el sector de la bajada del puente carretero, entre las localidades de Río Colorado y La Adela.

En el impacto se vieron involucrados dos vehículos de gran porte: un camión de la empresa Oro Negro y un camión cisterna. Las circunstancias que provocaron el impacto aún son materia de investigación, pero trascendió que uno de los camiones transitaba realizando maniobras «peligrosas y sospechosas».

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal y no se aclaró qué vehículo conducía. En tanto, se confirmó que hay al menos dos heridos que fueron derivados al nosocomio más cercano.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un importante operativo en uno de los puntos de conexión entre Río Negro y La Pampa, razón por la cual se dificultó el tránsito entre ambas provincias.

En el siniestro intervinieron Bomberos Voluntarios de ambas localidades, junto a efectivos de la Departamental de La Adela y de la Policía de Río Negro.

Fuente: Diario Río Negro