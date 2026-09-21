El meteorólogo de La Brújula 24 actualizó el pronóstico: algo de lluvia y viento fuerte

La primavera llega a territorio bahiense con un día totalmente desapacible y grandes cambios en las condiciones, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"La inestabilidad va a reinar durante todo el día, en especial por las fuertes ráfagas del sector sudoeste en especial en Monte Hermoso que harán bajar las temperaturas", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la máxima quedará mucho más acotada, apenas llegando a los 15 grados en horas de la tarde, con algunas lluvias débiles al amanecer, con un índice alto de la humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el martes se pronostica un inicio de jornada casi invernal, aunque van a repuntar los valores luego del mediodía, con mayor presencia de sol y una brisa del norte.