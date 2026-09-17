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Una motociclista murió en un choque contra una camioneta
La víctima, de 33 años, falleció en el lugar. El trágico hecho de tránsito sucedió esta mañana en la esquina de Cervantes y Ramón y Cajal.
Una motociclista de 33 años murió esta mañana como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Cervantes y Ramón y Cajal, del Barrio La Falda.
Por causas que todavía se investigan, minutos antes de las 8, la moto 110cc. que conducía la mujer colisionó contra una camioneta Ford Ranger color bordó que era guiada por un hombre de 67 años. Producto del fuerte impacto, la mujer sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.
Según las primeras informaciones, la víctima habría llevado minutos antes a su hijo a la escuela y se encontraba regresando cuando se produjo el trágico episodio, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada oficialmente.
En el lugar trabajan personal del Comando de Patrulla, una ambulancia, personal de Tránsito y Defensa Civil. Policía Científica se encuentra abocada a las pericias para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades. La causa fue caratulada “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFIJ Nº 1.
NOTICIA EN DESARROLLO.
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