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Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección Argentina
La indumentaria tendrá una apariencia diferente a la habitual, con el celeste como color predominante.
La Pulga mostró el diseño especial que llevará en el Monumental durante su despedida del combinado nacional. La indumentaria tendrá detalles dorados y una estética exclusiva para una jornada histórica.
La cuenta regresiva ya comenzó para una jornada que marcará un antes y un después. El 6 de octubre, Lionel Messi tendrá su último partido con la Selección Argentina, cuando el equipo reciba a Benín en el Monumental. Así, a través de Instagram, el capitán compartió el modelo especial de camiseta que utilizará en esa presentación: "Último partido… Una camiseta para toda la vida".
La indumentaria tendrá una apariencia diferente a la habitual, con el celeste como color predominante, acompañado de una única franja blanca vertical en el centro.
También habrá detalles especiales en la parte trasera. Así, el número y el apellido estarán confeccionados en dorado, mientras que el Sol de Mayo aparecerá en la zona posterior de la camiseta, como un bajorrelieve.
La elección del modelo apunta a darle un marco particular a la última presentación del capitán con el seleccionado. La despedida será en el Monumental y tendrá a Benín como rival, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA.
El seleccionado argentino tendrá tres compromisos en territorio nacional durante este período. El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Después llegará el turno de Burkina Faso, el 3 de octubre. Ese encuentro también se disputará en el Monumental, mientras que tres días más tarde será el turno del duelo frente a Benín.
Ese último partido tendrá un condimento especial: será el único de los tres que contará con la presencia de Messi, en la que está prevista como su despedida de la Selección Argentina.
Fuente: TyC Sports
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