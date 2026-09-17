Robó una moto en Bella Vista, chocó en Villa Muñiz y terminó preso

Un joven de 27 años fue aprehendido durante la noche del miércoles luego de protagonizar un accidente de tránsito con una moto que había sido denunciada como robada.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 en la intersección de Caseros y Patagones, donde personal de la Policía Local acudió tras un llamado al 911 por una colisión.

Al llegar, los efectivos constataron el choque entre una Toyota Hilux negra y una motocicleta Motomel Skua 125 cc blanca, conducida por Emiliano Andrés Turiel Itirrioz, de 27 años.

Cuando los policías verificaron la procedencia del rodado, establecieron que pertenecía a una mujer de 41 años y que había sido sustraído en Cervantes al 700.

La particularidad del caso es que, al momento del accidente, la propietaria se encontraba en la Comisaría Primera realizando la denuncia por el robo del rodado.

Ante esta situación, los efectivos secuestraron el vehículo y aprehendieron al conductor. Las actuaciones quedaron a disposición de la UFIJ N.º 15.